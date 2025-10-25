В Туркестанской области полиция ищет сбежавшего из медучреждения подсудимого

Рассказать друзьям

Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 16 сентября 2025 года введена в действие новая статья 232-1 УК, которая предусматривает уголовную ответственность за "дропперство" - передачу своих банковских карт, счетов и иных платежных инструментов третьим лицам за вознаграждение. С момента вступления закона в силу в стране уже зарегистрировано семь уголовных дел по указанной статье, - В Казахстане с 16 сентября 2025 года введена в действие новая статья 232-1 УК, которая предусматривает уголовную ответственность за "дропперство" - передачу своих банковских карт, счетов и иных платежных инструментов третьим лицам за вознаграждение. С момента вступления закона в силу в стране уже зарегистрировано семь уголовных дел по указанной статье, сообщили в Генпрокуратуре РК.





По данным ведомства, в городе Астане начато расследование в отношении семнадцатилетнего подростка, предоставившего мошеннику реквизиты своего банковского счета для перевода денежных средств, похищенных у гражданина Казахстана. За обещанное злоумышленниками вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет.





Такие последствия распространяются и к иностранным гражданам, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах", - уточнили в Генпрокуратуре.





Вместе с тем в соответствии с примечанием к статье 232-1 Уголовного кодекса лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.





В случае если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы. Призываем граждан не становиться инструментом в руках злоумышленников", - сообщили в Генпрокуратуре.



