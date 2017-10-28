В Уральске с помощью спецназа задержали мужчину, ранившего человека из травматики

Уральск. 28 октября. Kazakhstan Today - В Уральске после двух дней поисков задержали мужчину, ранившего человека из травматического оружия, передает Kazakhstan Today.

27 октября около 19.00 возле здания телекомпании "Казахстан-Орал" по улице Сдыкова сотрудниками управления по борьбе с оргпреступностью, спецподразделения "Беркут" и батальона дорожно-патрульной полиции был задержан 40-летний житель Уральска Александр Гапонов.

"Он был задержан по подозрению в совершении хулиганства с применением травматического оружия в отношении Шубина 1974 года рождения, которое имело место 25 октября. Последний с диагнозом "непроникающее пулевое ранение в область грудной клетки" был доставлен в травмпункт областной клинической больницы. В соответствии со статьей 128 УПК РК Гапонов водворен в изолятор временного содержания УВД Уральска", - рассказали в пресс-службе ДВД Западно-Казахстанской области.

Сейчас полиция проводит следственные и оперативно-розыскные мероприятия по закреплению доказательственной базы и проверке задержанного на причастность к другим преступлениям, информировал портал mgorod.kz

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