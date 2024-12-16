15.12.2024, 11:02 19756

В Усть-Каменогорске нашли тело пропавшей ранее девушки

Проводится досудебное расследование
В Усть-Каменогорске нашли тело пропавшей ранее девушки
Фото: polisia.kz
Усть-Каменогорск. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В районе берега реки Ульбы в Усть-Каменогорске полицейские обнаружили тело пропавшей ранее 19-летней девушки, сообщили в департаменте полиции области.

На улице Протозанова в Усть-Каменогорске обнаружено тело без видимых телесных повреждений ранее пропавшей без вести 19-летней девушки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена экспертиза, проводится досудебное расследование", - рассказали в полиции.


Ранее сообщалось, что в Костанайской области обнаружили тело пропавшего накануне подростка.
 
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Теги:девушкаОбнаружение

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15.12.2024, 20:20 13311

В Казнете зафиксирован аномальный всплеск активности ботов

Появились фейки о митингах в Алматы и других городах
В Казнете зафиксирован аномальный всплеск активности ботов
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала недели Центр анализа и расследования кибератак Казахстана зафиксировал аномальную активность в соцсетях, привязанную к обсуждениям трагедии в Талгаре, сообщили в телеграм-канале центра.

В условиях повышенного интереса к этому, бесспорно, важному событию кто-то использует ситуацию для продвижения собственной повестки. Появились фейки о митингах в Алматы и других городах, смонтированные из старых видео январских событий", - говорится в сообщении.


По данным центра, наибольшее количество таких публикаций наблюдается в TikTok и Instagram. Анализ более 50 тысяч аккаунтов и комментариев показывает наличие скоординированной работы ботов.

TSARKA рекомендует казахстанцам критически относиться к информации в Сети и перепроверять ее источники.

Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.

Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.

После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.

9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.

Во время его похорон в селе Азат произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата - Каржаубай Нурумов. Его арестовали на 15 суток. Также за призывы к митингам на 15 суток арестована его двоюродная сестра.

12 декабря стало известно, что на Нурмова завели уголовное дело по факту хулиганства. В прокуратуре области сообщили, что досудебное расследование по факту убийства Шерзата Полата находится на стадии завершения.
 
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Теги:КибератакаботТалгар
14.12.2024, 09:08 57131

В Астане левый берег остался без электричества: задержаны укравшие кабель воры

Задержана преступная группа из четырех человек
В Астане левый берег остался без электричества: задержаны укравшие кабель воры
Фото: Depositphotos
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По факту хищения электрокабеля была задержана преступная группа из четырех человек. Установлено, что злоумышленники проникали в подземные колодцы через канализационные люки и совершали хищения по ночам, сообщает пресс-служба департамента полиции Астаны.

В ходе обыска по месту сбыта обнаружено семь мешков очищенной медной кабельной продукции и три радиостанции. У скупщика также изъяты электронные и механические весы. Кроме того, доказана причастность группировки к пяти фактам кражи, в том числе к хищению медных шин из трансформаторной подстанции. В настоящее время все участники находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело. Проводится следствие.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, в Астане ряд жилых домов, расположенных на левом берегу, остался без электричества. Причиной стало хищение кабельной линии.
 
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Теги:КражаАстанакабель
13.12.2024, 18:20 72716

Свыше 140 коробок контрафактной пиротехники изъяли в Алматы   

Полиция выявила 17 нарушений
Свыше 140 коробок контрафактной пиротехники изъяли в Алматы
Фото: пресс-служба МВД РК
Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы с начала мероприятия "Пиротехника", которое проходит с 5 декабря 2024 года по 3 января 2025 года, полиция выявила 17 нарушений и изъяла свыше 140 коробок пиротехники, сообщает Polisia.kz.

В начала проведения мероприятия выявлено 17 фактов правонарушений, связанных с незаконной торговлей товарами и другими предметами. Из незаконного оборота изъято более 140 коробок пиротехнических изделий", - проинформировали в полиции.


Подчеркивается, что объекты продажи, рынки и интернет-ресурсы, через которые осуществляется онлайн-реализация товаров, находятся на постоянном контроле.


Ранее доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.

Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"

71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".

Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.
 
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Теги:изъятиеПиротехникаАлматы
13.12.2024, 14:48 77896

Одному из фигурантов дела о секс-рабстве школьницы в Кызылординской области вынесли приговор

Суд приговор сутенера почти к семи годам тюрьмы
Одному из фигурантов дела о секс-рабстве школьницы в Кызылординской области вынесли приговор
Фото: pexels.com
Кызылорда. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении одного из фигурантов по факту вовлечения несовершеннолетней в проституцию, а также хищения чужого имущества.

По информации пресс-службы СМУС, подсудимый, шантажируя несовершеннолетнюю девушку, принудил ее заниматься проституцией.

Также он уличен в аферах, связанных с продажей земельных участков одновременно нескольким лицам и трудоустройством в местные исполнительные органы.

По совокупности преступлений суд приговорил сутенера к шести годам и восьми месяцам колонии.

В настоящее время в производстве судов области находятся еще 2 дела по статьям "Сводничество" и одно дело по статье "Склонение к потреблению наркотических, психотропных веществ", по которым потерпевшей признано указанное выше несовершеннолетнее лицо", - добавили в пресс-службе суда.


Напомним, о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики. По данному делу проходит 13 фигурантов.
 
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Теги:ПриговорШкольницасекс-рабство
13.12.2024, 11:53 82431

Убийство Шерзата Полата: расследование находится на стадии завершения

Необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны
Убийство Шерзата Полата: расследование находится на стадии завершения
Фото: ivest.kz
Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту убийства Шерзата Полата находится на стадии завершения, необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны, сообщили в прокуратуре Алматинской области.

На данный момент ожидаются результаты экспертизы, после чего дело будет передано участникам процесса для ознакомления", - уточнили в пресс-службе надзорного органа.


Ход расследования по уголовным делам о поджоге дома семьи погибшего подростка и суициде его дяди находится на контроле Генеральной прокуратуры.

В ведомстве призвали общественность воздержаться от распространения недостоверной информации и доверять только официальным сообщениям уполномоченных органов.

Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.

Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.

После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.

9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.

Во время его похорон в селе Азат произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата - Каржаубай Нурумов. Его арестовали на 15 суток. Также за призывы к митингам на 15 суток арестована его двоюродная сестра.

12 декабря стало известно, что на Нурмова завели уголовное дело по факту хулиганства.
 
13.12.2024, 09:21 85711

Арестована недвижимость и имущество Перизат Кайрат - АФМ

Арестована недвижимость и имущество Перизат Кайрат - АФМ
Фото: скриншот из видео АФМ
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - АФМ продолжает расследование в отношении соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. С санкции суда арестована недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, она подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины.

С санкции суда элитная недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", "Highvill Ishim Gold", "Көк Жайлау" (включая парковочные места), "Sensata Plaza", а также в коттеджном городке "Vela Village", автомобили Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600, Haval, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем, арестованы", - говорится в сообщении.


Кроме того, сообщается, что в ходе обысков по месту жительства Перизат Кайрат также обнаружены и изъяты дорогостоящая техника, одежда, обувь, ювелирные изделия, сумки известных мировых брендов, таких как Cartier, Graff, Rolex, Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chopard, Hermes, Dolce & Gabbana, Prada и др., приобретенные на средства, собранные на благотворительность.

Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами. Дальнейшую судьбу изъятых предметов определит суд. Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - добавили в АФМ.

 
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Теги:АстанаАФМимуществоАрест
12.12.2024, 14:51 106186

Трех подростков подозревают в изнасиловании девочки в Жамбылской области

Расследование уголовного дела завершено, оно находится на стадии ознакомления сторон
Трех подростков подозревают в изнасиловании девочки в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
Тараз. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области трех подростков подозревают в групповом изнасиловании несовершеннолетней, в настоящее время расследование дела завершено.

Информация о групповом изнасиловании несовершеннолетней появилась в Instagram-паблике vtvs_taraz.

В комментариях под публикацией пресс-служба департамента полиции Жамбылской области прокомментировала, что по данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 120 УК РК "Изнасилование, совершенное группой лиц, в отношении малолетней".

Следствием установлены и задержаны трое несовершеннолетних подозреваемых. В отношении двух из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего - личное поручительство", - говорится в сообщении.


В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно находится на стадии ознакомления сторон. Дело будет передано для изучения в прокуратуру, а затем в суд.

Напомним, подозреваемого в изнасиловании девушки полицейского арестовали в Астане.
 
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Теги:изнасилованиедевочкаПодростки
12.12.2024, 12:47 103511

Уголовное дело завели в отношении отца убитого Шерзата Полата

В настоящее время проводится расследование
Уголовное дело завели в отношении отца убитого Шерзата Полата
Фото: polisia.kz
Конаев. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело завели в отношении Каржаубая Нурымова - отца убитого в Талгаре подростка Шерзата Полата, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области.

10 декабря гражданин Каржаубай Нурумов задержан по факту хулиганства и создания препятствий для движения транспортных средств. Он выражался нецензурной бранью в общественном месте и в адрес сотрудников полиции, угрожал им ножом, умышленно повредил чужое имущество, а именно поцарапал ножом автомобиль и проколол колесо. Не останавливаясь на содеянном, продолжил нарушать общественный порядок и спокойствие граждан, создавая при этом опасность для окружающих, в том числе несовершеннолетних. По факту хулиганства суд назначил ему 15 суток административного ареста. Вместе с тем по факту умышленного повреждения чужого имущества полицией зарегистрировано уголовное дело", - проинформировали в департаменте.


По данным полиции, в результате противоправных действий в селе Азат был причинен материальный ущерб собственнику автомобиля, что значительно превышает порог административной ответственности и влечет уголовную квалификацию деяния.

В настоящее время проводится всестороннее, полное и объективное расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия", - добавили в пресс-службе.


Как сообщалось ранее, в селе Азат во время проведения похоронной процессии произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата. Его арестовали на 15 суток. Также за призывы к митингам на 15 суток арестована его двоюродная сестра.

Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.

Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.

После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.

9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего.
 
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Теги:УбийствоПодростокотецДелоТалгар

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