В Усть-Каменогорске нашли тело пропавшей ранее девушки

Появились фейки о митингах в Алматы и других городах

Рассказать друзьям

Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала недели Центр анализа и расследования кибератак Казахстана зафиксировал аномальную активность в соцсетях, привязанную к обсуждениям трагедии в Талгаре, - С начала недели Центр анализа и расследования кибератак Казахстана зафиксировал аномальную активность в соцсетях, привязанную к обсуждениям трагедии в Талгаре, сообщили в телеграм-канале центра.





В условиях повышенного интереса к этому, бесспорно, важному событию кто-то использует ситуацию для продвижения собственной повестки. Появились фейки о митингах в Алматы и других городах, смонтированные из старых видео январских событий", - говорится в сообщении.





По данным центра, наибольшее количество таких публикаций наблюдается в TikTok и Instagram. Анализ более 50 тысяч аккаунтов и комментариев показывает наличие скоординированной работы ботов.





TSARKA рекомендует казахстанцам критически относиться к информации в Сети и перепроверять ее источники.





Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.





Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.





После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.





9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.





Во время его похорон в селе Азат произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата - Каржаубай Нурумов. Его арестовали на 15 суток. Также за призывы к митингам на 15 суток арестована его двоюродная сестра.



