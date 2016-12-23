В Восточном Казахстане при попытке изнасилования 11-летней девочки задержали гражданина Китая

Усть-Каменогорск. 23 декабря. Kazakhstan Today - В селе Маканчи Урджарского района Восточно-Казахстанской области задержали предполагаемого педофила, передает корреспондент агентства.
Гражданин Китая, имеющий вид на жительство в Казахстане, был задержан при попытке изнасилования 11-летней девочки.
Районный суд уже выдал санкцию на содержание злоумышленника под стражей. По данным полиции, задержание стало возможным благодаря бдительности местного таксиста, который подвез подозреваемого с ребенком к парку.
Сейчас по этому факту ведется досудебное расследование.
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