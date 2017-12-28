Уральск. 28 декабря. Kazakhstan Today - В Западном Казахстане изнасиловали 9-летнюю девочку, передает Kazakhstan Today.

По информации портала "Мой город", инцидент произошел 23 декабря в одном из поселков Зеленовского района ЗКО.

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 33-летний житель села ночью совершил насильственные действия в отношении ученицы 4 класса.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.121 ч.4 УК РК (Насильственные действия сексуального характера). Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Назначен ряд экспертиз. Ведётся расследование", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

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