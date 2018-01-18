В Жамбылской области подростки напали на АЗС

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В Жамбылской области подростки напали на АЗС18.01.2018
Криминал  13:59
Тараз. 18 января. Kazakhstan Today - Трое учеников десятого класса и двое студентов попытались ограбить платежный терминал на АЗС в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Жамбылской области, инцидент произошел ночью 15 января на станции Луговое. Подростки пытались взломать платежный терминал, расположенный возле магазина "Автозапчасти", но, не сумев вскрыть его с помощью топора и молотка, они решили совершить нападение на АЗС "Дидо-3", расположенную на пересечении улиц Курымбаева и Ауталипова.

"Двое вели наблюдение за приближающимся транспортом, остальные трое принялись выламывать пластиковое окно и при помощи предмета, похожего на пистолет, стали требовать выручку у кассира. Женщина не растерялась и просто выкинула в окно мелкие купюры, заявив, что больше в кассе денег нет. Бросившихся собирать деньги разбойников спугнула подъехавшая для заправки автомашина", - рассказали в ДВД.

Полицейские квалифицировали действия подростков как разбойное нападение группы лиц по предварительному сговору с применением оружия.

"Благодаря четким оперативным действиям сотрудников полиции, все пятеро участников преступной группы были задержаны по горячим следам и дали признательные показания. Трое из них оказались учениками 10-го класса средней школы имени Турара Рыскулова, остальные - студентами колледжа", - уточнили в пресс-службе.

Постановлением Рыскуловского районного суда в отношении пятерых нападавших применена мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Ведется досудебное расследование по статье УК РК "Разбой".
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