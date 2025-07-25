24.07.2025, 16:05 17166
В Жамбылской области осудили четырех человек по делу о религиозном радикализме
Каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года
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Тараз. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жамбылский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы четырех человек по делу о религиозном радикализме, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Указанные лица признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 174 УК (Разжигание религиозной розни), и каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговоры уже вступили в законную силу.
Данные лица регулярно публиковали в соцсетях запрещенные в стране аудио-, видеоматериалы нетрадиционного религиозного течения. В ходе обыска у подозреваемых изъяты разжигающие религиозную рознь материалы, запрещенные к распространению на территории Республики Казахстан", - добавили в прокуратуре.
Напомним, с начала года в Казахстане более 60 человек осуждены за террористические и экстремистские преступления.
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24.07.2025, 12:06 21571
Склад фасовщика наркотиков обнаружили в Астане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в рамках спецоперации задержан 28-летний гражданин, который причастен к употреблению, хранению и распространению наркотических средств, сообщает департамент полиции столицы.
Во время обыска квартиры оперативники обнаружили и изъяли 5 пластиковых тар с веществом порошкообразной консистенции, 2 контейнера, внутри которых находились таблетки свыше 500 штук, далее были найдены 70 свертков и два пакета с веществами белого цвета со специфическим запахом, а также пластиковая бутылка с веществом жидкой консистенции в виде масла. Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются наркотическим средством меткатинон эфедрон весом более 6 килограммов", - рассказали в полиции.
Установлено, что подозреваемый работал на интернет-магазин. Связь он держал с оператором в Сети, а заработную плату получал в криптовалюте.
По факту зарегистрировано уголовное дело. Задержанный водворен в спецприемник.
24.07.2025, 10:16 23841
Премьер-министр выразил обеспокоенность в связи с распространением наркомании среди молодежи
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве РК. На заседании рассмотрены меры по борьбе с наркопреступностью, алкоголизмом и вопросы эффективности проводимой работы по профилактике правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, сообщили в правительстве.
Министр внутренних дел Ержан Саденов доложил, что за полгода изъято 6,4 тонны наркотиков, заблокировано свыше 17 тыс. наркосайтов, задержаны 474 наркопреступника, в том числе 28 администраторов Telegram-каналов. Возбуждено 21 уголовное дело в отношении организованных преступных группировок, три из них - транснациональные. Проведено свыше 11 тыс. антинаркотических мероприятий. Кроме того, за отчетный период пресечено 107 тыс. фактов распития алкоголя в общественных местах и 7 тыс. нарушений в сфере оборота алкоголя. В отношении 11 тыс. лиц вынесен запрет на употребление спиртных напитков.
Согласно данным, озвученным министром здравоохранения Акмарал Альназаровой, сегодня на диспансерном учете состоят более 17 тыс. лиц с наркотической зависимостью. За последние пять лет в 1,5 раза снизилось число опиоидных зависимых, при этом увеличилось количество пациентов с зависимостью от синтетических стимуляторов и комбинированного употребления наркотиков.
С конца 2024 года введено консультативное наблюдение за лицами с вредным потреблением без синдрома зависимости, охвачено порядка 3 тыс. человек. Наркологическая помощь оказывается в 20 региональных центрах психического здоровья, 79 городских и 205 районных кабинетах, также работает Республиканский научно-практический центр психического здоровья. На уровне первичной медико-санитарной помощи функционируют 94 молодежных центра здоровья, куда в 2024 году обратились свыше 700 тыс. человек. В 2025 году утверждены новые методические рекомендации по усилению эффективности лечения. Продолжается пересмотр перечня противопоказаний к госпитализации.
Премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на усилия правоохранительных органов, проблема наркомании сохраняется, особенно среди молодежи.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев определил принцип "Закон и порядок" в качестве одного из фундаментальных постулатов функционирования государства и общества. Госорганы, и в первую очередь правоохранительные структуры, обязаны обеспечить безусловную реализацию этой установки главы государства. Опасная тенденция, волнующая все общество, - это распространение наркомании среди молодежи. К сожалению, она набирает все более масштабные обороты. Ситуация осложняется новыми способами их распространения - через интернет, почтовые отправления, "закладки", обезличенные электронные платежи. Все это исключает физический контакт наркодиллер-сбытчик-потребитель. Поэтому сейчас гораздо сложнее задерживать распространителей", - отметил Олжас Бектенов.
Руководитель правительства поручил принять меры по совершенствованию механизмов выявления и блокирования наркосайтов и подобных объявлений, проработать вопросы блокирования денежных переводов, связанных с оборотом наркотиков.
Внимание было уделено усилению контроля за аптечным отпуском препаратов, вызывающих зависимость, созданию реабилитационной инфраструктуры, в том числе для несовершеннолетних, активизации работы по выявлению и лечению наркозависимости.
В рамках борьбы с алкоголизмом в республике поручено расширять движение "трезвых населенных пунктов". В настоящее время их количество составляет свыше 400. Предложено стимулировать активистов и акиматы, реализующие соответствующие инициативы. Сегодня в нетрезвом состоянии совершается более половины убийств, каждое третье хулиганство и четвертый грабеж.
Олжас Бектенов поручил разработать новую наркополитику, ориентированную на борьбу не только с последствиями, но и с первопричинами распространения наркотиков.
Межведомственной комиссией также рассмотрены вопросы эффективности проводимой работы по профилактике правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений и оказания психологической помощи.
По информации МВД, за последние три года количество обращений по фактам домашнего насилия сократилось на 35%. При этом с начала 2025 года отмечено снижение на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество семейно-бытовых преступлений сократилось на 34,9%.
Премьер-министр отметил, что, несмотря на положительную динамику, предотвращение и профилактика домашнего насилия является актуальным вопросом семейно-демографической политики страны.
Принцип "Закон и порядок", определенный главой государства, означает, что какое-либо насилие, рукоприкладство недопустимы в обществе. По поручению президента мы усилили законодательство. Ужесточена ответственность за противоправные действия в отношении женщин и детей", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Руководитель правительства акцентировал внимание на необходимости усиления мер по предотвращению насилия, укреплению межведомственной координации, расширению информационной работы среди населения, взаимодействию с неправительственными организациями и оказанию психологической помощи.
В прошлом году в Министерстве внутренних дел создано специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием, которое совместно с заинтересованными госорганами ведет профилактическую работу.
Обсуждена проблема детей - свидетелей домашнего насилия. Министерству просвещения поручено разработать механизм раннего выявления и поддержки таких несовершеннолетних.
Олжас Бектенов отметил важность развития сети центров поддержки семьи, эффективной цифровизации и объединения усилий всех ведомств в борьбе с бытовыми преступлениями.
В завершение заседания премьер-министр поручил местным исполнительным органам обеспечить для лиц, подпадающих под амнистию, комплексную адаптацию, сопровождение и профилактику рецидивов, включая бытовое насилие.
24.07.2025, 10:05 24811
АФМ завершило расследование по факту хищения денежных средств "Алматыгазсервис-Холдинг"
За два года группа лиц присвоила 168 млн тенге
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Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту хищения денежных средств АО "Алматыгазсервис-Холдинг", обеспечивающего поставку природного газа в регионе, сообщили в пресс-службе АФМ.
Сотрудники компании, осуществляя учет показаний счетчиков и сбор наличных от потребителей, передавали собранные средства материально ответственным лицам. Последние, вместо сдачи денег в кассу, присваивали их, используя функцию сокрытия сведений о произведенных оплатах в учетной программе SymphonyGAS. В результате за два года группа лиц, включая директора, его заместителя, старшего оператора и старшего контролера, присвоила 168 млн тенге, оплаченных потребителями", - проинформировали в АФМ.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 165 млн тенге - жилой дом, квартиру и автомобиль.
Иная информация разглашению не подлежит.
23.07.2025, 19:47 34796
В Казахстане участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей
В Нацбанке рассказали, какие схемы обмана мошенники используют чаще
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке заявили об участившихся случаях мошенничества, направленного против пожилых, с использованием современных цифровых технологий и методов социальной инженерии.
Злоумышленники активно используют различные сценарии для введения в заблуждение, применяя психологическое давление и методы манипуляции. Как правило, мошенники действуют внезапно: звонят или направляют сообщения, в разговоре настойчивы, оказывают давление с целью вывести человека из эмоционального равновесия и заставить принять необдуманное решение", - говорится в сообщении регулятора.
В Нацбанке рассказали, какие схемы обмана мошенники используют чаще:
- представляются сотрудниками пенсионного фонда, предлагая "перерасчет" пенсий или обещая дополнительные выплаты;
- выдают себя за представителей страховых компаний с "выгодными" предложениями по приумножению накоплений либо выплате вознаграждений;
- сообщают, что судятся с недобросовестной компанией, где когда-то приобретались лекарственные средства и причитается компенсация, при этом просят предоставить личные данные и осуществить финансовые операции;
- имитируют чрезвычайные ситуации, сообщая о вымышленных проблемах родственников (аварии, трудности) и настаивают на срочной передаче денег курьеру;
- представляются сотрудниками правоохранительных органов или Национального банка, убеждая продать недвижимость и перевести деньги на так называемые безопасные счета, которые на самом деле принадлежат мошенникам.
Национальный банк настоятельно рекомендует родственникам и опекунам пожилых граждан помочь им настроить на мобильных устройствах функцию блокировки неизвестных номеров, а также регулярно напоминать о необходимости отказа от перехода по сомнительным ссылкам, открытия неизвестных файлов и установки подозрительных приложений.
Ранее сообщалось, что Агентство по финансовому мониторингу фиксирует рост числа обращений в сall-центр по фактам телефонного мошенничества.
23.07.2025, 15:10 39876
Из Азербайджана в Казахстан экстрадировали подозреваемого в убийстве бизнесмена
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из Азербайджана в Казахстан экстрадировали гражданина страны, подозреваемого разбое и жестоком убийстве предпринимателя, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.
В январе разыскиваемый был задержан на территории Азербайджана и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что в настоящее время он водворен в следственный изолятор.
В октябре прошлого года подозреваемый в группе с другим лицом выманили знакомого предпринимателя на встречу, в ходе которой избили его до потери сознания, завладели его имуществом общей стоимостью около 40 млн тенге, затем вывезли его за пределы города Алматы и убили. Один из подозреваемых был задержан по горячим следам, а второй скрылся, в связи с чем он был объявлен в международный розыск", - добавили в прокуратуре.
Ранее подозреваемый в аферах с инвестициями казахстанец был экстрадирован из ОАЭ.
23.07.2025, 13:47 41926
Пожизненный срок получил насиловавший падчерицу отчим в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области вынес приговор по делу об изнасиловании отчимом несовершеннолетней падчерицы.
Вина подсудимого доказана показаниями малолетней потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.
Преступление, совершенное подсудимым, относится к категории особо тяжких и предусматривает пожизненное лишение свободы.
С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого он приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - сообщили в суде.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее казахстанец получил пожизненный срок за развращение несовершеннолетней племянницы.
На днях в Астане задержали напавшего на двух девочек жителя столицы.
22.07.2025, 16:20 64611
Ущерб в 27 млн тенге: в области Ұлытау организатора финпирамиды осудили на пять лет
Суд признал женщину виновной
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Семей. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жезказганский городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы жительницу города по делу о финансовой пирамиде, причинившей ущерб 22 гражданам на общую сумму 27 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры области Ұлытау.
Суд признал жительницу города виновной в организации и проведении деятельности, связанной с финансовой пирамидой (...) Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - проинформировали в прокуратуре.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
С марта по декабрь 2024 года она проводила встречи в офисе компании, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением агитационных материалов через мессенджер Telegram. Данная деятельность была направлена на вовлечение граждан в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что более 500 человек вложили десятки миллионов тенге в финпирамиду Uily Bolayik в Алматы.
22.07.2025, 09:59 61041
Преступная группа организовала контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель в Туркестанской области
Фото: скриншот из видео АФМ
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Туркестан. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - При координации прокуратуры в результате совместной операции департамента АФМ по Туркестанской области и департамента КНБ, а также при содействии правоохранительных органов Узбекистана пресечена деятельность международной преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель, сообщили в пресс-службе АФМ.
На приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном группа лиц проложила подземный туннель длиной 450 м. Незаконная деятельность осуществлялась в течение двух месяцев. За этот период преступная группа наладила устойчивую контрабандную схему, включающую финансирование из-за рубежа, логистику и вывоз горюче-смазочных материалов", - проинформировали в АФМ.
Одновременно с казахстанской стороной правоохранительные органы Узбекистана провели аналогичные мероприятия на своей территории.
В ходе операции установлены все участники преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. В качестве подозреваемых признаны 5 граждан Республики Казахстан. В настоящее время расследование окончено, дело направлено в суд", - уточнили в ведомстве.
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