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В жилом массиве Атырау застрелили мужчину

20.04.2019, 10:02 15202
Атырау. 20 апреля. Kazakhstan Today - В жилом массиве Атырау застрелили мужчину, передает Kazakhstan Today.
 
В социальных сетях распространяется шокирующее видео: к стоящему возле автомашины мужчине быстро подходит другой, практически в упор стреляет в него из обреза и убегает. Произошло это в Атырау, в жилом массиве Привокзальный, пишет "Ак Жайык"
 
По информации издания, 16 апреля, в 19.05, 39-летний житель поселка Макат Атырауской области застрелил 32-летнего земляка - чуть позже тот скончался в реанимационном отделении областной больницы. Вместе с убийцей был 17-летний сообщник, тоже макатский. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство), полиция ведёт розыск подозреваемых. 
 

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