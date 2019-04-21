Атырау. 20 апреля. Kazakhstan Today - В жилом массиве Атырау застрелили мужчину, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях распространяется шокирующее видео: к стоящему возле автомашины мужчине быстро подходит другой, практически в упор стреляет в него из обреза и убегает. Произошло это в Атырау, в жилом массиве Привокзальный, пишет "Ак Жайык"

По информации издания, 16 апреля, в 19.05, 39-летний житель поселка Макат Атырауской области застрелил 32-летнего земляка - чуть позже тот скончался в реанимационном отделении областной больницы. Вместе с убийцей был 17-летний сообщник, тоже макатский. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство), полиция ведёт розыск подозреваемых.

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