В ЗКО задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у школьников и студентов

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет

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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студентов и несовершеннолетних в ЗКО.





В Бурлинском районе 23 ноября задержаны двое учащихся колледжа, 2007 и 2008 года рождения, которые угрозами и насилием вымогали у несовершеннолетнего денежные средства. Подозреваемые водворены в ИВС", - сообщает Polisia.kz .





В другом случае задержаны студенты одного из колледжей Уральска за вымогательство денег в сумме 500 тысяч тенге.





Начаты досудебные расследования по статье 194 УК РК (Вымогательство), санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет, а для группы лиц - от 3 до 7 лет.





В полиции отметили, что во всех учебных заведениях Уральска внедрено приложение Коmek Stop Bulling ZKO для выявления фактов буллинга и вымогательства. Через это приложение ученики могут обратиться за помощью.



