Видео конфликта в МЦПС "Хоргос" прокомментировали в ДП Жетысуской области   

Рассказать друзьям

Талдыкорган. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По информации некоторых источников, в МЦПС "Хоргос" опять произошло ЧП с участием неизвестных лиц и местных сотрудников полиции.





По информации пресс-служба ДП Жетысуской области, на видео заснят конфликт, произошедший на территории МЦПС "Хоргос" 6 сентября. О нем уже сообщалось ранее.





Все участники (12 человек из числа местных жителей в возрасте 20-26 лет) драки задержаны и помещены под стражу. Расследование проводится по статье 293 УК РК (Хулиганство). Обнаруженный на месте происшествия травматический пистолет изъят и приобщен к материалам уголовного дела. Расследование находится на особом контроле областного департамента.



