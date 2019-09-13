Алматы. 12 сентября. Kazakhstan Today - Виновным в убийстве Анастасии Галеевой вынесли приговор, передает Kazakhstan Today.

Обвиняемые по этому громкому и резонансному делу - двое мужчин: 27-летний Евгений Степанов и 25-летний Асхат Баржаксин. Они обвиняются в убийстве и укрывательстве преступления.

По информации "Первого канала "Евразия", решением суда Степанов получил 12 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности. А Баржаксин осужден на 4 года в колонии средней безопасности. Кроме того, оба должны возместить родным погибшей моральный вред.

Меня все устраивает, и я не собираюсь подавать апелляцию. Вы знаете, эти люди, независимо от срока, морально понесут больше наказания. До конца жизни они будут нести этот тяжкий груз", - сказал отец Анастасии Галеевой Эдуард Галеев.

Между тем адвокат Евгения Степанова говорит, что на ее подзащитного во время следствия оказывали давление, также допускались нарушения. Юрист намерена добиваться оправдания.

Мы думаем, что необъективно было рассмотрено и будем обжаловать в апелляционном, в Верховном суде, если не будем довольны. Я считаю, что сторона обвинения все-таки достаточных доказательств того, что мой подзащитный совершил умышленное убийство, не представило суду", - сообщила адвокат подсудимого Гульбаршин Кударова.

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