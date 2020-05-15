Воры-рецидивисты обкрадывали закрытые бутики в Алматы

Алматы. 12 мая. Kazakhstan Today - Полицейские задержали воров-рецидивистов, которые обворовывали бутики в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Подозреваемые путем взлома замка проникали в помещение вещевых бутиков и "прибирали к рукам" все, что считали ценным. Как оказалось, оба мужчины ранее неоднократно судимы за аналогичные преступления, пишет Polisia.kz

Они проникали исключительно в нежилые помещения частных организаций: в бутики спортивной одежды, женских аксессуаров, в салоны красоты, в барбершопы и другие объекты. Эти люди похищали от офисных компьютеров до нижнего белья. Для вскрытия замков злоумышленники носили с собой арматурные ножницы", - рассказал и.о. начальника управления криминальной полиции ДП города Алматы Абзал Турганалы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны с поличным. На данный момент оба фигуранта водворены в ИВС ДП города Алматы. Проводится досудебное расследование по части 3 статье 188 УК РК (Кража, совершенная в крупном размере).

На счету подозреваемых 15 преступных эпизодов в черте города. Личности задержанных проверяются на причастность к другим противоправным действиям.

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