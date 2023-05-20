Вымогали деньги у предпринимателя из Жетісу: задержаны двое подозреваемых  

Фото: Polisia.kz

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Туркестан. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области с 15 мая проходят рейдовые мероприятия по недопущению вывоза ГСМ за пределы страны, а также выявлению переоборудованных транспортных средств без соответствующего разрешения, сообщает - В Туркестанской области с 15 мая проходят рейдовые мероприятия по недопущению вывоза ГСМ за пределы страны, а также выявлению переоборудованных транспортных средств без соответствующего разрешения, сообщает Polisia.kz





По итогам четырех дней отработок в этом направлении полицейскими области проверено в общей сложности 710 грузовых автомобилей. В результате выявлено 153 факта установки дополнительных топливных баков на автотранспорт, не отвечающих установленным требованиям.





В отношении 63 водителей грузовых автомобилей составлен административный протокол по части 7 статьи 590 КоАП РК "Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения". А по части 5 статьи 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортного средства" к 85 правонарушителям приняты административные меры.





Кроме того, по части 8 статьи 590 КоАП РК "Непрохождение предрейсового технического осмотра" составлены адмпротоколы на 5 грузовых автомашин, а на штрафстоянку водворены 12 грузовых автомобилей.