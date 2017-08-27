За трое суток в Акмолинской области задержали девять уголовных преступников

Кокшетау. 27 августа. Kazakhstan Today - За трое суток акмолинские полицейские раскрыли более ста преступлений, выявили порядка 2300 административных правонарушений. Стражи порядка подвели итоги масштабной спецоперации "Правопорядок", передает Kazakhstan Today.

Оперативно-профилактические мероприятие "Правопорядок" прошло на территории Акмолинской региона с 23 по 25 августа. За это время полицейские провели рейды, проверили всех лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел. В результате по горячим следам раскрыто более 100 уголовных преступлений, задержаны девять уголовных преступников, находящихся в розыске. Раскрыто 61 преступление из числа дел, считавшихся "глухарями", сообщили в пресс-службе ДВД региона.

За незаконное ношение или хранение запрещенных предметов задержано 38 акмолинцев, 11 - за хранение наркотических средств, 13 - за хранение огнестрельного оружия, 10 - за ношение холодного оружия. Из незаконного оборота изъято 15 единиц оружия.

Комплексными силами полиции и подразделениями местной полицейской службы выявлено и пресечено 2366 административных правонарушений. 401 человек привлечен к ответственности за распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде, 137 - за совершение мелкого хулиганства. На автодорогах области задержано 56 пьяных водителя.

К ответственности также привлечены 156 иностранных граждан, нарушивших законодательство Республики Казахстан.

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