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За взятку в 640 тыс. тенге задержан глава отдела контроля трудового законодательства Карагандинской области10.02.2017
  • Фото: www.uralskweek.kz
Криминал  11:58

Караганда. 10 февраля. Kazakhstan Today - Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области изобличен руководитель отдела контроля трудового законодательства по городам Жезказгану, Сатпаеву, Каражалу и Улытаускому, Жанааркинскому районам А. Байсалбаев, информирует пресс-служба Нацбюро.

"Установлено, что Байсалбаев получил взятку в сумме 640 000 тенге от работника ТОО "Корпорация "Казахмыс" за выдачу положительного заключения по факту проведенной проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятии", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.


Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время Байсалбаев задержан и водворен в изолятор временного содержания УВД Караганды. Проводится досудебное расследование.
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