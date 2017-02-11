Караганда. 10 февраля. Kazakhstan Today - Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области изобличен руководитель отдела контроля трудового законодательства по городам Жезказгану, Сатпаеву, Каражалу и Улытаускому, Жанааркинскому районам А. Байсалбаев, информирует пресс-служба Нацбюро.

"Установлено, что Байсалбаев получил взятку в сумме 640 000 тенге от работника ТОО "Корпорация "Казахмыс" за выдачу положительного заключения по факту проведенной проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятии", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время Байсалбаев задержан и водворен в изолятор временного содержания УВД Караганды. Проводится досудебное расследование.

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