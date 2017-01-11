Павлодар. 10 января. Kazakhstan Today - Установлены и задержаны лица, участвовавшие в перестрелке, имевшей место 9 января текущего года в городе Павлодаре, сообщили в пресс-центре департамента внутренних дел Павлодарской области.

Все задержанные - жители области, у них изъяты автомашина марки "Лексус" и оружие, передает Kazakhstan Today

В настоящее время проводится допрос задержанных. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия по установлению причин совершенных противоправных деяний указанных лиц.

"Следует отметить, что доставленный в больницу с ранениями ранее неоднократно судимый житель Павлодара предпринял попытку запутать следствие, скрыв истинные причины конфликта и свою роль в противоправных действиях, а также личности участников произошедшего инцидента. По выздоровлению пострадавшего доводы обеих сторон конфликта будут тщательно проверены, будет дана объективная правовая оценка действий участников данного правонарушения", - прокомментировали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в Павлодаре произошла перестрелка между водителями автомобилей Lexus и BMW, в связи с чем в областном центре вечером 9 января был объявлен план "Перехват".

Инцидент произошел в районе улиц Толстого и 1 Мая. В перестрелке пострадал один человек. Как сообщили в 1-й горбольнице, 33-летний мужчина находится в нейрохирургическом отделении. Состояние его стабильное.

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