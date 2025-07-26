25.07.2025, 19:24 28136
Задержаны подозреваемые в нападении на дом главы районного маслихата в Акмолинской области
Фото: depositphotos
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Кокшетау. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента криминальной полиции МВД совместно с ДП Акмолинской области раскрыли разбойное нападение на председателя районного маслихата, сообщает Polisia.kz.
Задержаны трое подозреваемых, двое из них жители Жамбылской области и один житель Туркестанской области, ранее неоднократно судимые, в том числе за аналогичные преступления.
В ходе обысков изъяты вещественные доказательства - золотые изделия, принадлежавшие потерпевшим.
В настоящее время все трое водворены в изолятор временного содержания. Проводится следственные действия.
Напомним, 15 июля в Акмолинской области полиция завела уголовное дело после разбойного нападения на дом председателя Астраханского районного маслихата.
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26.07.2025, 11:28 10411
В Алматы задержан хакер за атаки на серверы иностранных компаний
За восстановление данных подозреваемый требовал выкуп в криптовалюте
Фото: КНБ РК
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по подозрению в совершении компьютерных преступлений задержан гражданин Казахстана, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК.
По материалам следствия, он проникал на серверы иностранных компаний и устанавливал вредоносные программы, шифрующие компьютерные данные. За восстановление данных требовал выкуп в криптовалюте", - проинформировали в КНБ.
В ведомстве отметили, что в ходе обыска изъяты вещественные доказательства, которые использовались подозреваемым для совершения кибератак.
Ранее житель Петропавловска перечислил 19 миллионов тенге на "биржевые игры", став жертвой интернет-мошенников.
25.07.2025, 18:28 29636
В Шымкенте разоблачили финпирамиду под видом ювелирной компании
Фото: Кадр из видео
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Шымкент. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold, в которую было привлечено более 500 миллионов тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил свыше 500 миллионов тенге", - проинформировали в АФМ.
По информации ведомства, на преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 миллионов тенге, на которые с санкции суда наложен арест. В ходе обыска изъяты 15 миллионов тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 миллионов тенге.
Отмечается, что большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших - пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 миллионов тенге.
Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов - лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.
Ранее в области Ұлытау организатора финпирамиды осудили на пять лет.
25.07.2025, 18:18 30931
Подозреваемого в групповом изнасиловании экстрадировали из Кыргызстана
Фото: Кадр из видео
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Бишкек. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из Кыргызстана экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за групповое изнасилование, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
В 2012 году в Жамбылской области подозреваемый совместно с другими шестью лицами, пригласив двух девушек на мероприятие, подмешали им в напитки клофелин и, приведя их в беспомощное состояние, совершили половой акт против их воли. Соучастники преступления ранее осуждены на различные сроки наказания, за исключением фигуранта, который скрылся и 13 лет находился в розыске", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Как отмечается, его задержали в апреле этого года в Бишкеке и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадировали на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из Азербайджана в Казахстан экстрадировали подозреваемого в убийстве бизнесмена.
25.07.2025, 16:33 33166
Главу территориального департамента Комитета атомного надзора задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Службой по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергического надзора и контроля Министерства энергетики по Кызылординской области, сообщает пресс-служба КНБ.
Он подозревается в организации коррупционной схемы, позволявшей получать материальную прибыль от недропользователей на системной основе. В настоящее время в отношении данного лица проводятся следственные мероприятия по пункту 3 части 4 статьи 362 (Превышение власти или должностных полномочий) и части 1 статьи 364 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) Уголовного кодекса РК. Избрана мера пресечения "содержание под стражей", - заявили в комитете.
Напомним, с начала 2025 года в Казахстане зарегистрировано свыше 520 коррупционных преступлений.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с криминальным обзором, где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
25.07.2025, 15:36 35266
Перизат Кайрат приговорили к 10 годам лишения свободы
Фото: Instagram/01pk
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы, ее мать Гайни Алашбаеву - к 7, сообщает пресс-служба суда.
Органом уголовного расследования К. и А. обвинялись по трем эпизодам мошенничества, а также в легализации денег, совершенных группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере (...) Учитывая изложенное, суд посчитал справедливым наказание в виде лишения свободы и назначил подсудимым: К. - 10 лет лишения свободы; А. - 7 лет лишения свободы", - заявили в суде.
Кроме того, осужденные лишены права заниматься деятельностью, связанной со сбором благотворительных пожертвований, сроком на 10 лет.
Также конфисковано имущество, приобретенное на похищенные деньги:
- частный дом в коттеджном городке Vela Village;
- квартиры в жилых комплексах Akbulak Riviera, Sensata Plaza, Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" вместе с парковочными местами;
- автомашины марки Mercedes-Benz S450 2024 года выпуска, Lexus LX 600 2024 года выпуска, Mercedes-Benz EQE 500 4 matic 2023 года выпуска, Haval H6 GT 2024 года выпуска;
- 100% доли участия в уставном капитале ТОО "Rebel Flowers";
- свыше 97 млн тенге и 22 тысячи долларов.
Подчеркивается, что гражданские иски потерпевших удовлетворены. Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.
4 октября 2021 года К. путем подделки учредительных документов зарегистрировала общественное объединение Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, специально подобрав наименование, схожее с наименованием легально действующего фонда Biz Birgemiz Qazaqstan. Затем К., действуя в группе лиц по предварительному сговору со своей матерью А., неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся, в том числе детям и взрослым, пострадавшим при паводках и в Палестине", - уточнили в пресс-службе.
По данным суда, в период с ноября 2021 года по октябрь 2023 года подсудимые под предлогом строительства реабилитационного центра, оказания помощи детям-инвалидам и организации общественных мероприятий обманным путем собрали и похитили 126,7 млн тенге.
С ноября 2023 года по апрель 2024 года под предлогом оказания помощи населению Палестины К. и А. путем обмана, осуществив сбор, похитили 559,1 млн тенге. С 1 апреля по ноябрь 2024 года во время действия в Казахстане режима чрезвычайной ситуации под предлогом оказания помощи пострадавшим при паводках К. и А. обманным путем осуществлен сбор 2,8 млрд тенге, которые они похитили. Таким образом, общая сумма похищенных денежных средств К. и А. составила 3,5 млрд тенге. Поступавшие в ОО "Biz BirgemizQazaqstan 2030" денежные средства К. переводила на свои личные счета и счета А.", - говорится в сообщении.
Кроме того, подчеркивается, что подсудимые неоднократно легализовали преступный доход путем приобретения цветочного бизнеса и заключения фиктивных сделок.
Похищенные денежные средства К. и А. тратили на приобретение дорогостоящих недвижимости, автомашин, украшений, одежды, мебели, путешествия, оплачивали услуги ремонта и прочее", - уточнили в пресс-службе.
Дополнено 25.07.2025, 16.07
Генеральная прокуратура Казахстана сделала заявление по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, передает корреспондент агентства.
Судом завершено рассмотрение уголовного дела в отношении Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере, а также легализации преступных доходов (...) Это уголовное дело стало одним из крупнейших в стране по масштабам злоупотреблений доверием граждан и должно стать серьезным предостережением для всех, кто использует благотворительность как прикрытие для противоправной деятельности", - заявили в прокуратуре.
В ведомстве напомнили, что по инициативе подсудимой Перизат Кайрат суд принял решение о частичном закрытии судебного процесса в части ее показаний и оглашения личных данных.
Общая сумма собранных средств составила более 3,5 млрд тенге. Указанные средства предназначались для нуждающихся, однако Кайрат и Алашбаева легализовали похищенные денежные средства путем приобретения действующего бизнеса и заключения фиктивных сделок на поставку товаров пострадавшим от паводков. Денежные средства использованы на приобретение элитной недвижимости, дорогостоящих автомобилей, предметов роскоши", - подчеркнули в пресс-службе.
По данным Генпрокуратуры, в рамках дела потерпевшими признано 51 лицо, иски заявлены на сумму 1,5 млрд тенге.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
Кроме того, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Позже стало известно, что в отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов. По делу о мошенничестве и легализации денег, добытых преступных путем, фигурантом проходит также мать Перизат Кайрат. Она находится под домашним арестом.
24.07.2025, 16:05 58156
В Жамбылской области осудили четырех человек по делу о религиозном радикализме
Каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года
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Тараз. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жамбылский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы четырех человек по делу о религиозном радикализме, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Указанные лица признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 174 УК (Разжигание религиозной розни), и каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговоры уже вступили в законную силу.
Данные лица регулярно публиковали в соцсетях запрещенные в стране аудио-, видеоматериалы нетрадиционного религиозного течения. В ходе обыска у подозреваемых изъяты разжигающие религиозную рознь материалы, запрещенные к распространению на территории Республики Казахстан", - добавили в прокуратуре.
Напомним, с начала года в Казахстане более 60 человек осуждены за террористические и экстремистские преступления.
24.07.2025, 12:06 62561
Склад фасовщика наркотиков обнаружили в Астане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в рамках спецоперации задержан 28-летний гражданин, который причастен к употреблению, хранению и распространению наркотических средств, сообщает департамент полиции столицы.
Во время обыска квартиры оперативники обнаружили и изъяли 5 пластиковых тар с веществом порошкообразной консистенции, 2 контейнера, внутри которых находились таблетки свыше 500 штук, далее были найдены 70 свертков и два пакета с веществами белого цвета со специфическим запахом, а также пластиковая бутылка с веществом жидкой консистенции в виде масла. Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются наркотическим средством меткатинон эфедрон весом более 6 килограммов", - рассказали в полиции.
Установлено, что подозреваемый работал на интернет-магазин. Связь он держал с оператором в Сети, а заработную плату получал в криптовалюте.
По факту зарегистрировано уголовное дело. Задержанный водворен в спецприемник.
24.07.2025, 10:16 59591
Премьер-министр выразил обеспокоенность в связи с распространением наркомании среди молодежи
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве РК. На заседании рассмотрены меры по борьбе с наркопреступностью, алкоголизмом и вопросы эффективности проводимой работы по профилактике правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, сообщили в правительстве.
Министр внутренних дел Ержан Саденов доложил, что за полгода изъято 6,4 тонны наркотиков, заблокировано свыше 17 тыс. наркосайтов, задержаны 474 наркопреступника, в том числе 28 администраторов Telegram-каналов. Возбуждено 21 уголовное дело в отношении организованных преступных группировок, три из них - транснациональные. Проведено свыше 11 тыс. антинаркотических мероприятий. Кроме того, за отчетный период пресечено 107 тыс. фактов распития алкоголя в общественных местах и 7 тыс. нарушений в сфере оборота алкоголя. В отношении 11 тыс. лиц вынесен запрет на употребление спиртных напитков.
Согласно данным, озвученным министром здравоохранения Акмарал Альназаровой, сегодня на диспансерном учете состоят более 17 тыс. лиц с наркотической зависимостью. За последние пять лет в 1,5 раза снизилось число опиоидных зависимых, при этом увеличилось количество пациентов с зависимостью от синтетических стимуляторов и комбинированного употребления наркотиков.
С конца 2024 года введено консультативное наблюдение за лицами с вредным потреблением без синдрома зависимости, охвачено порядка 3 тыс. человек. Наркологическая помощь оказывается в 20 региональных центрах психического здоровья, 79 городских и 205 районных кабинетах, также работает Республиканский научно-практический центр психического здоровья. На уровне первичной медико-санитарной помощи функционируют 94 молодежных центра здоровья, куда в 2024 году обратились свыше 700 тыс. человек. В 2025 году утверждены новые методические рекомендации по усилению эффективности лечения. Продолжается пересмотр перечня противопоказаний к госпитализации.
Премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на усилия правоохранительных органов, проблема наркомании сохраняется, особенно среди молодежи.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев определил принцип "Закон и порядок" в качестве одного из фундаментальных постулатов функционирования государства и общества. Госорганы, и в первую очередь правоохранительные структуры, обязаны обеспечить безусловную реализацию этой установки главы государства. Опасная тенденция, волнующая все общество, - это распространение наркомании среди молодежи. К сожалению, она набирает все более масштабные обороты. Ситуация осложняется новыми способами их распространения - через интернет, почтовые отправления, "закладки", обезличенные электронные платежи. Все это исключает физический контакт наркодиллер-сбытчик-потребитель. Поэтому сейчас гораздо сложнее задерживать распространителей", - отметил Олжас Бектенов.
Руководитель правительства поручил принять меры по совершенствованию механизмов выявления и блокирования наркосайтов и подобных объявлений, проработать вопросы блокирования денежных переводов, связанных с оборотом наркотиков.
Внимание было уделено усилению контроля за аптечным отпуском препаратов, вызывающих зависимость, созданию реабилитационной инфраструктуры, в том числе для несовершеннолетних, активизации работы по выявлению и лечению наркозависимости.
В рамках борьбы с алкоголизмом в республике поручено расширять движение "трезвых населенных пунктов". В настоящее время их количество составляет свыше 400. Предложено стимулировать активистов и акиматы, реализующие соответствующие инициативы. Сегодня в нетрезвом состоянии совершается более половины убийств, каждое третье хулиганство и четвертый грабеж.
Олжас Бектенов поручил разработать новую наркополитику, ориентированную на борьбу не только с последствиями, но и с первопричинами распространения наркотиков.
Межведомственной комиссией также рассмотрены вопросы эффективности проводимой работы по профилактике правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений и оказания психологической помощи.
По информации МВД, за последние три года количество обращений по фактам домашнего насилия сократилось на 35%. При этом с начала 2025 года отмечено снижение на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество семейно-бытовых преступлений сократилось на 34,9%.
Премьер-министр отметил, что, несмотря на положительную динамику, предотвращение и профилактика домашнего насилия является актуальным вопросом семейно-демографической политики страны.
Принцип "Закон и порядок", определенный главой государства, означает, что какое-либо насилие, рукоприкладство недопустимы в обществе. По поручению президента мы усилили законодательство. Ужесточена ответственность за противоправные действия в отношении женщин и детей", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Руководитель правительства акцентировал внимание на необходимости усиления мер по предотвращению насилия, укреплению межведомственной координации, расширению информационной работы среди населения, взаимодействию с неправительственными организациями и оказанию психологической помощи.
В прошлом году в Министерстве внутренних дел создано специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием, которое совместно с заинтересованными госорганами ведет профилактическую работу.
Обсуждена проблема детей - свидетелей домашнего насилия. Министерству просвещения поручено разработать механизм раннего выявления и поддержки таких несовершеннолетних.
Олжас Бектенов отметил важность развития сети центров поддержки семьи, эффективной цифровизации и объединения усилий всех ведомств в борьбе с бытовыми преступлениями.
В завершение заседания премьер-министр поручил местным исполнительным органам обеспечить для лиц, подпадающих под амнистию, комплексную адаптацию, сопровождение и профилактику рецидивов, включая бытовое насилие.
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