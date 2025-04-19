18.04.2025, 18:35 28851
Житель алматинского ЖК напал с ножом на человека в лифте
Фото: Depositphotos
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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В жилом комплексе Alma City в Алматы мужчина разгуливал по подъезду с ножом в руке и стучал в двери других жителей. Помимо этого, он напал на человека в лифте.
В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что после поступления вызова сотрудники незамедлительно прибыли на место происшествия.
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в управление полиции Наурызбайского района. В отношении него составлены административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство. Материалы переданы в суд для принятия предусмотренного законом решения", - говорится в сообщении ДП.
В ведомстве добавили, что одновременно проводится проверка по факту инцидента, имевшего место в лифте многоквартирного жилого дома. Все обстоятельства будут тщательно изучены, правовая оценка будет дана в полном объеме.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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19.04.2025, 10:00 7381
Подростка избили из зависти: в лицее прокомментировали ситуацию
Фото: Depositphotos
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Жанаозен. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Администрация лицея в Жанаозене прокомментировала случай с избиением выпускника.
В результате инцидента одного студента доставили в медучреждение. В настоящее время его состояние удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Ему обеспечены необходимые меры лечения и комплексная психологическая поддержка. Администрация лицея приняла соответствующие меры в образовательном и профилактическом направлении в сотрудничестве с родителями. Учащиеся, причастные к инциденту, поставлены на внешкольный учет. В настоящее время они сожалеют о своих действиях, извинились друг перед другом и примирились", - говорится в сообщении администрации лицея в аккаунте в Instagram.
Правоохранительные органы расследуют инцидент. Дело находится под непосредственным контролем Министерства образования.
В лицее также заявили, что часть информации, распространяемой в социальных сетях и некоторых СМИ, не соответствует действительности, что не только препятствует следствию, но и может негативно сказаться на психологическом состоянии пострадавшего. О какой конкретно части информации идет речь в лицее не уточнили.
Напомним, в Жанаозене воспитанники лицея избили учащегося 11-го класса. Выпускника избили сверстники прямо рядом с его домом. Сообщалось, что причиной послужила зависть, так как школьник недавно поступил в заграничный вуз на грант.
18.04.2025, 19:21 26931
Солдат впал в кому в Отаре: младший сержант получил 3 года
Фото: кадр из видео Минобороны
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Тараз. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В военном суде Алматинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении Т., обвиняемого в превышении власти, сообщает пресс-служба военного суда.
В июне 2024 года подсудимый Т., командуя личным составом, нанес удар в живот военнослужащему срочной службы Ә., причинив легкий вред здоровью.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий и заключениями экспертиз.
Суд признал Т. виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы.
В пользу потерпевшего взысканы расходы по лечению в размере более 2 млн тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в июне 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области. Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.
18.04.2025, 18:22 30631
В Жанаозене лицеисты из зависти жестоко избили подростка и его отца
Фото: Depositphotos
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Жанаозен. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене воспитанники лицея из зависти избили учащегося 11-го класса. Инцидент произошел в частном жилом массиве рядом с домом пострадавшего, сообщает Lada.kz.
16 апреля выпускника избили сверстники прямо рядом с его домом. Причиной послужила зависть, так как школьник недавно поступил в заграничный вуз на грант. Также уточняется, что зачинщиком нападения стал его ровесник, который является президентом лицея. На помощь сыну поспешил его отец, но и он не смог дать отпор группе парней, получив травму ноги.
В настоящее время пострадавший и его отец находятся в Жанаозенской многопрофильной городской больнице.
В Жанаозенской многопрофильной городской больнице сообщили, что у 11-классника диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб и подкожная гематома теменной области волосистой части, ушиб и кровоподтек лица, параорбитальной области с обеих сторон, а также ссадины левого коленного сустава. У его отца - закрытый оскольчатый перелом 2-й плюсневой кости левой стопы со смещением костных отломков.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Как сообщалось ранее, весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью.
Судья оказался очень гуманным человеком - вошел в положение молодых оступившихся людей, впервые совершивших преступление, и дал всем "минималки". Аманкосу - 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Еще судья взыскал с осужденных немного денег в пользу потерпевших. Удовлетворил полностью гражданский иск о возмещении материального ущерба - каждый из приговоренных должен компенсировать каждому из пострадавших расходы на адвокатов в размере от 100 до 650 тысяч тенге. А вот с моральным вредом получилось совсем грустно. С инициатора драки Бакыта в пользу Куватова взыскано 500 тысяч тенге, а с Аманкоса - 3,5 млн тенге. В пользу Романова с Аманкос и Адила взыскано по 150 тысяч тенге, а с Бакыта - 200 тысяч. В пользу Кима со всех подсудимых взыскано по 150 тысяч тенге.
18.04.2025, 12:10 36856
Сказали, что и меня убьют: мать Шерзата Полата дала показания в суде
Фото: Depositphotos
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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу продолжается рассмотрение дела об убийстве подростка Шерзата Полата. Показания дала мать убитого подростка Гульбара Бишембиева, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, когда они приехали на место происшествия, там было около 15 человек.
Среди них две девушки были. Я услышала слово: "Делайте". И увидела, как Шерзата бьют. Параллельно видела, как Абзал бил Ахмета. Тогда Нурканат начал защищать Ахмета, в это время Нурканата начали бить. Я побежала к Шерзату, но меня удержали - это были Абзал и Нурбол. Я молила их, не трогать моего сына. Абзал мне велел молчать, иначе и меня убьют. Я увидела девушек. Они кидали в нашу сторону камни. Я попросила вызвать полицию, но они ничего не предприняли", - рассказала Гульбара Бишембиева.
По ее словам, после того, как Абзал Шынасыл ударил ножом Шерзата, он упал и из его рта шла кровь. Также у одного из нападавших было ружье.
Они сначала били Нурканата, видела, что раза три-четыре Равиль ударил его ножом. Потом к нам пришли. Шерзат лежал и не мог двигаться. Нуркияс раза четыре сильно ударил его ножом прямо по голове, пинал. Я пыталась его защитить. Мне сказали, что и меня убьют. Тогда из дома кто-то вышел и они стали убегать. В этот момент я увидела, как Дархан мужа бутылкой ударил и со спины ножом его пырнули. У всех подсудимых были ножи. Все дрались", - рассказала женщина.
Ранее сообщалось, что большинство обвиняемых по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата не признали вину.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
18.04.2025, 11:42 38281
В Костанайской области ликвидирован канал сбыта наркотиков через социальные сети
Фото: скриншот из видео АФМ
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Костанай. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры ликвидирован канал сбыта наркотиков через социальные сети, сообщили в пресс-службе АФМ.
Подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин в телеграм-канале Thс Seller по реализации наркотических средств, оплата за товар производилась как наличными, так и криптовалютой. В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и 5 банковских карт. Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 2 тыс. клиентов, проведено более 5 тыс. сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более 100 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что с целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дроперов - подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, скрывая их незаконное происхождение.
Для транспортировки наркотических средств на преступные доходы подозреваемые приобрели 2 автомашины и мотоцикл, при этом оформив их на доверенных лиц. С целью конфискации на транспортные средства с санкции суда наложен арест", - уточнили в АФМ.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.
18.04.2025, 11:09 39141
Прокуратура Жамбылской области выявила хищение бюджетных средств, предназначенных для финансирования детсада
Фото: Depositphotos
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Тараз. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Кордайского района выявлен факт хищения бюджетных средств в размере 45,2 млн тенге, предназначенных для подушевого финансирования государственного дошкольного учреждения, сообщили в пресс-службе ведомства.
На протяжении двух лет руководство детского сада незаконно получало бюджетные средства за детей, которые на самом деле не посещали данное учреждение. 11 марта 2025 года факт хищения зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований прокуратуры района по пункту 2) части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование поручено департаменту Агентства по противодействию коррупции Жамбылской области", - проинформировали в прокуратуре.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
17.04.2025, 20:30 53236
Большинство обвиняемых по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата не признали вину
Фото: ivest.kz
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Талдыкорган. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане продолжается судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата.
Как сообщает Zakon.kz, по запросу судьи Ержана Жанузакова прокурор Дана Сарсенбай более пяти часов читала полный текст обвинительного акта для каждого подсудимого. В том числе она подробно остановилась на том, в чем обвиняют Азамата Тоқтаубаева. Из ее слов и согласно материалам дела, он в ту ночь, убедившись в том, что дядя Шерзата Полата Нурганат Гаепбаев после драки находится без сознания и вокруг никого нет, украл его сотовый телефон стоимостью 220 тыс. тенге и сбежал с места происшествия на автомобиле Mercedes-Benz.
Часть подсудимых заявили, что признают свою вину частично. Некоторые вовсе ее не признали. В частности, главный обвиняемый по делу - Абзал Шынасыл - отметил, что не признает обвинения в убийстве Шерзата Полата.
Я признаю вину частично. Шерзата Полата ударил ножом не я. Я ударил только Нурганата Гаипбаева. Это я признаю", - цитирует подсудимого Абзала Шынасыла Tengrinews.kz.
Подсудимые Равиль Сакиев, Нуркияс Ильясов, Дархан Аскентай, Дидар Калиахмет и Думан Искак также объявили, что не признают вину полностью. Подсудимые Шынгыс Белгожаев, Азамат и Нурбол Токтаубаевы признали вину частично.
Напомним, мажилисмен Нартай Сарсенгалиев раскритиковал работу правоохранительных органов по делу об убийстве подростка в Алматинской области. По его словам, отец погибшего парня рассказал, что следствие стоит на месте, компетентные органы вместо поиска преступника вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними.
16-летний подросток был убит в Талгаре в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
17.04.2025, 19:31 51856
В Костанае воспитатель обожгла утюгом подростка
Воспитателя уволили
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Костанай. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Воспитатель обожгла утюгом подопечную Костанайского детского центра оказания специальных социальных услуг. Инцидент произошел 17 марта, сообщает "Костанайские новости".
С заявлением в полицию обратилась директор центра. Известно, что воспитаннице 2008 года рождения госпитализация не потребовалась. По этому факту уполномоченная по правам ребенка Несибели Басенова посетила центр, провела беседу с директором, а также другими сотрудникам.
По словам омбудсмена, факты нанесения утюгом ожога подопечной подтверждаются записью с видеокамер.
Однако четкого удара или нанесения ожога не видно, но видно, что воспитатель ходила в зале, где находятся дети, с утюгом в руках. Ожог на плече был установлен медицинским работником центра и сразу же доведено до сведения руководства. Директор центра вызвала полицию и написала заявление по данному факту", - сообщила Несибели Басенова.
В свое оправдание воспитатель сообщила, что у нее семейные проблемы, в связи с этим она была не в себе и не справилась с эмоциями. На момент посещения уполномоченной воспитателя уволили и ознакомили с приказом об увольнении.
Уголовное дело возбуждено и находится на стадии расследования.
В феврале в Астане воспитательница детского сада избила ребенка до заикания. Отец мальчика утверждает, что педагог систематически била не только его сына, но и других детей.
Напомним, 30 декабря 2024 года президент подписал поправки по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка. Закон направлен на совершенствование национального законодательства в области образования и защиты прав детей.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?