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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Житель Каскелена планировал создать террористическую группу для совершения терактов в Казахстане.





Он призывал свое окружение к участию в боевых действиях за рубежом на стороне террористов, а также сам планировал к ним примкнуть. Решением суда города Актобе за пропаганду терроризма и незаконное хранение огнестрельного оружия признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы житель Актюбинской области.





Имущество организаторов незаконных МФО на сумму 32 млрд тенге арестовало АФМ.





Продолжается расследование в отношении руководства МФО "Creditum", МФО "Sofi Finance", МФО "Hava Finance", МФО "SF Offline", МФО "POS Credit", МФО "Салем Кредит" по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности. В результате незаконной деятельности указанных МФО пострадали более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге. Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины BMW X6 и Toyota Tundra общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест. Расследование продолжается.





Миллиарды похитили при реконструкции водопровода Астрахань - Мангышлак.





В совершении хищения подозреваются бывший генеральный директор квазигосударственного предприятия "Магистральный водовод" - дочерней компании "КазТрансОйл", его заместитель, представители компании-подрядчика и учредитель проектной организации. В рамках расследования уголовного дела установлено имущество подозреваемых лиц на сумму 1,1 млрд тенге, которое с санкции суда арестовано в целях обеспечения исполнения приговора. Дело направлено в суд.





На иностранца напали с ножом на АЗС в Жамбылской области.





Подозреваемый задержан по горячим следам при попытке скрыться, водворен в ИВС. Расследование на моем личном контроле.Пострадавшему иностранцу полицейские оперативно помогли добраться до больницы. Ему была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался, угрозы для жизни нет.





В Алматы полиция расследует заявление о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.





Девочка-подросток обвинила взрослого соседа в изнасиловании. Информацию об этом распространил адвокат несовершеннолетней. Между тем, по информации СМИ, обвиняемый заявил, что дело сфабриковано с целью вымогательства. В ДП Алматы заверили, что назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий.





Сбежавшего из суда в Каскелене подозреваемого задержала полиция.





Подозреваемого задержали в селе Акши Алматинской области. При силовой поддержке бойцов спецподразделения подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.





В Туркестанской области осуждены руководители районного отдела образования.





Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 550 млн тенге путем их перечисления в качестве заработной платы лицам, фактически не работавшим в сфере образования. Двое бывших руководителей приговорены к 7 годам, еще один - к 2 годам лишения свободы.





Экс-чиновника МСХ подозревают в мошенничестве с субсидиями на 1,5 млрд тенге.





Используя электронные цифровые подписи 29 крестьянских хозяйств и документы о фиктивной поставке саженцев элитного сорта малины, экс-чиновник и экс-депутат получили субсидии на общую сумму более 1,5 млрд тенге, рассказали в департаменте АФМ Алматинской области. Подозреваемый арестован на 2 месяца.





В Семее ищут нелюдей, которые c особой жестокостью убили с собаку.





Тело животного обнаружили прохожие. Над собакой издевались в зарослях на улице с промышленными базами недалеко от жилого квартала. В департаменте полиции Абайской области подчеркнули, что проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных правонарушению.





Сотруднице пансионата вынесли приговор по резонансному делу о жестоком обращении с постояльцами.





Работница пансионата систематически применяла физическую силу к подопечным и оставляла их на улице без теплой одежды. Суд признал женщину виновной и назначил ей 3 года лишения свободы.





В Актобе подростки попали в полицию после публикации фото в Сети.





Парни позировали с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие. Все они были доставлены в отдел полиции. В ходе проверки выяснилось, что пятеро из них являются студентами высших и средних специальных учебных заведений Актобе, а один - ученик старших классов районной школы. С подростками и их родителями были проведены профилактические беседы и несовершеннолетние поставлены на профилактический учет.





В Астане вынесли приговор по делу о незаконном майнинге.





В столице вынесен обвинительный приговор в отношении трех граждан, которые в период с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района мегаполиса. Приговором суда они признаны виновными и им назначено наказание в виде штрафа.





В Астане главу одного из отделов управления образования осудили за взятки.





Прокурорской проверки было установлено, что руководитель одного из отделов столичного управления образования использовала свое служебное положение в личных целях для материальной выгоды. По итогам судебного разбирательства должностное лицо признано виновным. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.





Уголовное дело возбудили по факту нападения с ножом на мотоциклиста.





Подозреваемый задержан по горячим следам и с санкции суда заключен под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство, совершенное с применением ножа". Она предусматривает до 7 лет лишения свободы.





Курсанты Академии Нацгвардии устроили массовую драку в Петропавловске.





В результате инцидента несколько курсантов получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин и гематом. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Проводится проверка.





Злоумышленники сообщили о готовящихся терактах в школах Семея.





В чатах и мессенджерах распространяется ложная информация о якобы готовящихся терактах в школах. В ДП Абайской области опровергли сообщения.





В Алматы обстреляли машину.





В департаменте полиции Алматы сообщили, что задержаны двое мужчин, у которых было изъято огнестрельное оружие. Они были водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.





ОПГ оформила кредиты в 5 млрд тенге на жителей нескольких регионов РК.





Мошенниками незаконно оформлены кредиты на 450 лиц в сумме около 5 млрд тенге. На сегодняшний день по делу в качестве подозреваемых установлено 24 лица, 15 из них с санкции суда взяты под стражу. Расследование продолжается.





В Костанае воспитатель обожгла утюгом подростка.





Известно, что воспитаннице 2008 года рождения госпитализация не потребовалась. Воспитателя уволили. Уголовное дело возбуждено и находится на стадии расследования.





Большинство обвиняемых по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата не признали вину.





Часть подсудимых заявили, что признают свою вину частично. Некоторые вовсе ее не признали. В частности, главный обвиняемый по делу - Абзал Шынасыл - отметил, что не признает обвинения в убийстве Шерзата Болата.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание Следствие по троим подсудимым -, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.



