Большинство обвиняемых по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата не признали вину
Фото: ivest.kz
Талдыкорган. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане продолжается судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата.
Как сообщает Zakon.kz, по запросу судьи Ержана Жанузакова прокурор Дана Сарсенбай более пяти часов читала полный текст обвинительного акта для каждого подсудимого. В том числе она подробно остановилась на том, в чем обвиняют Азамата Тоқтаубаева. Из ее слов и согласно материалам дела, он в ту ночь, убедившись в том, что дядя Шерзата Полата Нурганат Гаепбаев после драки находится без сознания и вокруг никого нет, украл его сотовый телефон стоимостью 220 тыс. тенге и сбежал с места происшествия на автомобиле Mercedes-Benz.
Часть подсудимых заявили, что признают свою вину частично. Некоторые вовсе ее не признали. В частности, главный обвиняемый по делу - Абзал Шынасыл - отметил, что не признает обвинения в убийстве Шерзата Болата.
Я признаю вину частично. Шерзата Болата ударил ножом не я. Я ударил только Нурганата Гаипбаева. Это я признаю", - цитирует подсудимого Абзала Шынасыла Tengrinews.kz.
Подсудимые Равиль Сакиев, Нуркияс Ильясов, Дархан Аскентай, Дидар Калиахмет и Думан Искак также объявили, что не признают вину полностью. Подсудимые Шынгыс Белгожаев, Азамат и Нурбол Токтаубаевы признали вину частично.
Напомним, мажилисмен Нартай Сарсенгалиев раскритиковал работу правоохранительных органов по делу об убийстве подростка в Алматинской области. По его словам, отец погибшего парня рассказал, что следствие стоит на месте, компетентные органы вместо поиска преступника вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними.
16-летний подросток был убит в Талгаре в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".