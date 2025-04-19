В Жанаозене лицеисты из зависти жестоко избили подростка и его отца

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Жанаозен. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене воспитанники лицея из зависти избили учащегося 11-го класса. Инцидент произошел в частном жилом массиве рядом с домом пострадавшего, сообщает - В Жанаозене воспитанники лицея из зависти избили учащегося 11-го класса. Инцидент произошел в частном жилом массиве рядом с домом пострадавшего, сообщает Lada.kz





16 апреля выпускника избили сверстники прямо рядом с его домом. Причиной послужила зависть, так как школьник недавно поступил в заграничный вуз на грант. Также уточняется, что зачинщиком нападения стал его ровесник, который является президентом лицея. На помощь сыну поспешил его отец, но и он не смог дать отпор группе парней, получив травму ноги.





В настоящее время пострадавший и его отец находятся в Жанаозенской многопрофильной городской больнице.





В Жанаозенской многопрофильной городской больнице сообщили, что у 11-классника диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб и подкожная гематома теменной области волосистой части, ушиб и кровоподтек лица, параорбитальной области с обеих сторон, а также ссадины левого коленного сустава. У его отца - закрытый оскольчатый перелом 2-й плюсневой кости левой стопы со смещением костных отломков.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.





Как сообщалось ранее, весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью.



