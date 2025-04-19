Солдат впал в кому в Отаре: младший сержант получил 3 года

Он стучал в двери других жителей

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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В жилом комплексе Alma City в Алматы мужчина разгуливал по подъезду с ножом в руке и стучал в двери других жителей. Помимо этого, он напал на человека в лифте.





В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что после поступления вызова сотрудники незамедлительно прибыли на место происшествия.





Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в управление полиции Наурызбайского района. В отношении него составлены административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство. Материалы переданы в суд для принятия предусмотренного законом решения", - говорится в сообщении ДП.





В ведомстве добавили, что одновременно проводится проверка по факту инцидента, имевшего место в лифте многоквартирного жилого дома. Все обстоятельства будут тщательно изучены, правовая оценка будет дана в полном объеме.



