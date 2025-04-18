ОПГ оформила кредиты в 5 млрд тенге на жителей нескольких регионов РК

По делу проходит 24 подозреваемых, 15 из них взяты под стражу

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Кокшетау. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле 2024 года прокурор Зерендинского района в ходе встречи с населением выявил факт оформления неустановленными лицами кредитов на жителей района из числа социально-уязвимых слоев, сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.





В этой связи, прокурором района инициированы оперативно-розыскные мероприятия. По их результатам в ноябре 2024 года возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, расследование которого поручено спецпрокурорам региона.





В ходе следствия установлена организованная преступная группа, участники которой путем обмана осуществляли хищение денежных средств банков второго уровня. Между членами группы были четко распределены роли, задачи и конкретные действия каждого участника. Мошенниками незаконно оформлены кредиты на 450 лиц в сумме около 5 млрд тенге", - сообщили в надзорном органе.





Жертвами мошенников стали жители нескольких областей страны.





На сегодняшний день по делу в качестве подозреваемых установлено 24 лица, 15 из них с санкции суда взяты под стражу.





Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.



