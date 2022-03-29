Житель Алматы ограбил 8-летнюю девочку

АЛМАТЫ. 28 МАРТА - В Алматы задержан подозреваемый в ограблении 8-летней девочки, сообщает Polisia.kz , передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным полиции, в одной из аптек города неизвестный снял сережки с ушей девочки. Мама ребенка обратилась в полицию.

Факт открытого хищения чужого имущества зафиксировали камеры видеонаблюдения. На видео видно, как злоумышленник снимает серьги с ребенка.

В первую очередь, по приметам был составлен фоторобот подозреваемого. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками нашего подразделения в тот же день был задержан житель города, гражданин К., 1973 года рождения. Подозреваемый сознался в грабеже. В данный момент проверяется его личность на причастность к другим, ранее совершенным преступлениям. По данному факту расследуется уголовное дело по статье 191, часть 1, УК РК", - проинформировал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев.