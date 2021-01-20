Житель Нур-Султана убил жену и покончил с собой

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане мужчина убил жену и покончил с собой, передает Kazakhstan Today.

16 января в одном из ЖК столицы произошло убийство. Между родственниками произошел конфликт, в ходе которого муж нанес смертельные ножевые ранения своей супруге и несколько ранений ее сестре", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

Сестра женщины успела выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей, которые и вызвали полицию.

В это время мужчина закрылся в квартире. Прибывший наряд полиции, вскрыв дверь, обнаружил тело 46-летней женщины и ее супруга, который нанес себе удар ножом. Бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится следствие", - прокомментировали в полиции.

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