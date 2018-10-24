Житель Алматы нанес себе ножевые ранения, чтобы не отдавать долги

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - В Турксибском районном суде города Алматы вынесли приговор по делу о ложном доносе, передает Kazakhstan Today.

"Чтобы не возвращать потерпевшим их долги, у Б. возник преступный умысел на заведомо ложный донос о совершенном в отношении него преступлении, которое фактически не состоялось", - сообщили в пресс-службе суда города Алматы.

29 марта 2018 года, Б., находясь в бане, керамическим кухонным ножом сделал несколько надрезов на своей голове и нанес себе ножевое ранение в левое предплечье. Затем он вернулся в дом и сообщил своей сожительнице К., что когда он шел из магазина домой, на него напали двое парней, которые беспричинно нанесли ему ножевое ранение. Женщина вызвала скорую помощь и Б. был доставлен в больницу, говорится в материалах дела.

"Уже находясь в больнице, и будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, Б. обратился в полицию с заявлением о совершении преступления. Таким образом, Б. совершил заведомо ложный донос. В суде подсудимый полностью признал обвинение. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы", - уточнили в пресс-службе.

Приговор вступил в законную силу.

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