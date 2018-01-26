РЁС‹РјРєРµРЅС‚. 26 СЏРЅРІР°СЂСЏ. Kazakhstan Today - Р–РёС‚РµР»СЊ РЁС‹РјРєРµРЅС‚Р° РїСЂРёР·РЅР°Р» СЃРІРѕСЋ РІРёРЅСѓ РІ СЂР°СЃРїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅРµРЅРёРё РјР°С‚РµСЂРёР°Р»РѕРІ, СЃРѕРґРµСЂР¶Р°С‰РёС… РїСЂРѕРїР°РіР°РЅРґСѓ С‚РµСЂСЂРѕСЂРёР·РјР° РёР»Рё РїСѓР±Р»РёС‡РЅС‹Рµ РїСЂРёР·С‹РІС‹ Рє СЃРѕРІРµСЂС€РµРЅРёСЋ Р°РєС‚Р° С‚РµСЂСЂРѕСЂРёР·РјР°, РїРµСЂРµРґР°РµС‚ Kazakhstan Today.
РљР°СЂР°С‚Р°СѓСЃРєРёР№ СЂР°Р№РѕРЅРЅС‹Р№ СЃСѓРґ РЁС‹РјРєРµРЅС‚Р° РїСЂРёРіРѕРІРѕСЂРёР» РµРіРѕ Рє С€РµСЃС‚Рё РіРѕРґР°Рј Р»РёС€РµРЅРёСЏ СЃРІРѕР±РѕРґС‹ РІ СѓС‡СЂРµР¶РґРµРЅРёРё СѓРіРѕР»РѕРІРЅРѕ-РёСЃРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅРѕР№ СЃРёСЃС‚РµРјС‹ СЃСЂРµРґРЅРµР№ Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕСЃС‚Рё, СЃРѕРѕР±С‰РёР»Рё РІ РїСЂРµСЃСЃ-СЃР»СѓР¶Р±Рµ Р®Р¶РЅРѕ-РљР°Р·Р°С…СЃС‚Р°РЅСЃРєРѕРіРѕ РѕР±Р»Р°СЃС‚РЅРѕРіРѕ СЃСѓРґР°.
"РџРѕРґСЃСѓРґРёРјС‹Р№ Р”.РЇ. Р·Р°СЂРµРіРёСЃС‚СЂРёСЂРѕРІР°Р»СЃСЏ С‡РµСЂРµР· СЃРІРѕР№ РЅРѕРјРµСЂ СЃРѕС‚РѕРІРѕРіРѕ С‚РµР»РµС„РѕРЅР° РІ СЃРѕС†РёР°Р»СЊРЅРѕР№ РіСЂСѓРїРїРµ "РњСѓСЃР»РёРј Р'Р° РњСѓСЃР»РёРјР°Р»Р°СЂ" РјРµСЃСЃРµРЅРґР¶РµСЂР° "Whats App". 30 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 2017 РіРѕРґР°, РїСЂРёРјРµСЂРЅРѕ РІ 19.30, РѕРЅ СЂР°СЃРїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅРёР» СЃСЂРµРґРё СѓС‡Р°СЃС‚РЅРёРєРѕРІ РІС‹С€РµСѓРєР°Р·Р°РЅРЅРѕР№ РіСЂСѓРїРїС‹ РјР°С‚РµСЂРёР°Р»С‹, СЃРѕРґРµСЂР¶Р°С‰РёРµ РїСЂРѕРїР°РіР°РЅРґСѓ С‚РµСЂСЂРѕСЂРёР·РјР° РёР»Рё РїСѓР±Р»РёС‡РЅС‹Рµ РїСЂРёР·С‹РІС‹ Рє СЃРѕРІРµСЂС€РµРЅРёСЋ Р°РєС‚Р° С‚РµСЂСЂРѕСЂРёР·РјР° РјРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅРѕР№ С‚РµСЂСЂРѕСЂРёСЃС‚РёС‡РµСЃРєРѕР№ РіСЂСѓРїРїС‹ "РђР»-Р?С…РІР°РЅ Р°Р»СЊ-РњСѓСЃР»РёРјСѓРЅ". 12 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 2017 РіРѕРґР°, РїСЂРёРјРµСЂРЅРѕ РІ 12.21, РѕРЅ СЂР°СЃРїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅРёР» СЃСЂРµРґРё СѓС‡Р°СЃС‚РЅРёРєРѕРІ РІС‹С€РµСѓРєР°Р·Р°РЅРЅРѕР№ РіСЂСѓРїРїС‹ РІРёРґРµРѕСЂРѕР»РёРє "VID-20171112-WA0001", - РіРѕРІРѕСЂРёС‚СЃСЏ РІ РјР°С‚РµСЂРёР°Р»Р°С… РґРµР»Р°.
РЎРѕРѕР±С‰Р°РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ РїСЂРёРіРѕРІРѕСЂ РїРѕРєР° РЅРµ РІСЃС‚СѓРїРёР» РІ Р·Р°РєРѕРЅРЅСѓСЋ СЃРёР»Сѓ.
Просмотров: 2796
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter