Жителя Караганды задержали за разбойное нападение на ломбард

31 декабря 2018 года в Юго-Восточный отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении на один из местных ломбардов. По прибытии на место происшествия полицейские установили, что неизвестный в маске, угрожая оружием сотруднику ломбарда, потребовал деньги. Опасаясь за свою жизнь, сотрудник ломбарда отдал из кассы 700 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 34-летний житель города, который дал признательные показания", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
Отмечается, что вещественные доказательства по делу изъяты, начато досудебное расследование.
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