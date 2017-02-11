Костанай. 10 февраля. Kazakhstan Today - Суд № 2 Костаная приговорил 32-летнюю жительницу города к двум годам ограничения свободы зи нападение на участкового инспектора полиции, сообщили в пресс-службе суда.

Женщину судили по статье УК РК "Применение насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти", передает Kazakhstan Today.

"22 декабря 2016 года, около 19.20, в дежурную часть Южного ОП УВД Костаная поступило телефонное сообщение от гражданки К. о том, что в ее квартире дочь Ф. и ее сожитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроили семейный скандал. По прибытии по вышеуказанному адресу участковый инспектор полиции Ж. потребовал от мужчины проехать совместно с ним в опорный пункт полиции, на что последний отказался. В это время Ф., находясь в алкогольном опьянении, на предпринятые действия сотрудника полиции в отношении сожителя отреагировала агрессивно. Набросившись на участкового инспектора, женщина расцарапала ему лицо. Приговором суда женщина признана виновной в содеянном с назначением наказания в виде ограничения свободы, состоящего в установлении пробационного контроля на срок 2 года", - рассказали в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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