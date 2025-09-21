Звонили казахстанцам и представлялись юристами: в Киеве ликвидирован мошеннический call-центр
Киев. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Киеве ликвидирован мошеннический транснациональный call-центр, где использовали технологии deepfake, сообщает Polisia.kz.
Установлены организаторы и активные участники транснациональной преступной группы, действовавшей на территории Украины и специализировавшейся на мошеннических схемах с так называемым chargeback - фиктивным возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами. Преступники звонили жителям Казахстана, стран ЕС и СНГ, представляясь юристами и обещая помощь в возвращении средств. Используя методы социальной инженерии, они рассылали поддельные документы, звонили от имени судебных или налоговых органов, а также применяли технологии deepfake для маскировки лиц. Потерпевших убеждали оплачивать "комиссии", "судебные сборы" или "налоги", а в ряде случаев брать кредиты или продавать имущество для внесения очередного платежа", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадали более 4,5 тысячи иностранных граждан, в том числе граждан Казахстана, а сумма ущерба превышает 4 млн долларов.
Организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до технических лидеров, обучавших операторов, и непосредственных исполнителей, контактировавших с жертвами. Незаконные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки в пригороде и автомобили премиум-класса. Для поддержания дисциплины действовала система поощрений: операторы получали процент от каждой незаконно полученной суммы. В call-центре работали порядка 30 человек", - уточнили в полиции.
Подчеркивается, что в ходе обысков по 11 адресам и в самом call-центре изъято 41 единица компьютерной техники, 24 мобильных телефона, sim-карты и иные вещественные доказательства.
На изъятых устройствах обнаружены базы данных с абонентскими номерами казахстанских операторов связи, что подтверждает целенаправленный характер противоправной деятельности. По результатам спецоперации задержаны 15 граждан Украины, из них 9 водворены в ИВС", - добавил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.
Ранее об активизации мошенников предупредили в Нацбанке.