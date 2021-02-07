9 февраля 2021 года исполняется 580 лет со дня рождения великого поэта, мыслителя, общественного и государственного деятеля Алишера Навои

Биография

Алишер Навои – великий тюркский поэт, мыслитель, общественный и государственный деятель XVI века. Оставил в истории след как выдающийся литератор, писавший на персидском (фарси) и тюркском языках. Благодаря тюркоязычному творчеству Навои считают родоначальником литературы многих центральноазиатских народов. К примеру, в Узбекистане Навои является основоположником национального литературного языка.

Детство и юность

Низомиддин Мир Алишер родился 9 февраля 1441 года в Герате. В те времена Герат являлся столицей Хорасана (ныне территория современных Узбекистана и Ирана) – провинции в составе Мавераннахра, государства, созданного Амиром Тимуром.

О происхождении Алишера Навои до сих пор ведутся ученые дискуссии. Спорными считаются 2 версии: согласно первой, он - потомок уйгурских бахши (сказителей), по второй, его принадлежность восходит к монгольскому племени барласов, выходцем которого был сам Тимур.

Отсюда и привилегированное положение его отца - Гиясиддина Кичкине, который служил чиновником при дворе Тимуридов, был человеком просвещенным, из образованной династии. Один дядя Алишера был поэтом, второй – музыкантом и каллиграфом.

Будучи сыном придворного, мальчик рос во дворце правителя Хорасана, где подружился с царевичем Хусейном Байкарой - внуком Омар-шейха, второго сына Тимура. Позднее друзья вместе учились в медресе Герата, где оба проявили любовь к гуманитарным наукам, в частности к поэзии и литературе.

Источники пишут, что уже в 15 лет Алишер писал великолепные стихи. Одним из учителей Навои стал прославленный персидский поэт-мистик, суфий Джами. В 1466-1469 годах талантливый юноша учился в медресе Мешхеда и Самарканда – столице Тимуридского государства, познавал философию, логику, математику и другие науки. Затем вернулся в родной Герат по призыву друга детства Хусейна Байкары, который к тому времени занял хорасанский престол.

Государственная деятельность

Султан Хусейн приблизил к себе любимого друга, назначив его визирем и даровав титул эмира в 1472 году. Байкара ценил талант и способности Навои, которого теперь хотел поставить на службу государству. Алишер поддерживал правителя во многих реформах, но наиболее ярко его поддержка проявилась в расцвете культурной жизни Герата. В этом Байкара был солидарен с Навои, он сам писал стихи под псевдонимом Хусайни и поощрял деятельность ученых и творческих людей.

Именно в эпоху Навои в Герате было организовано сообщество поэтов (Навои, Джами), историков (Мирхонд, Хондамир), музыкантов, каллиграфов, художников (Камалиддин Бехзод) и др.

При Навои в Хорасане соорудили свыше 20 мечетей, 10 ханаков (обитель для суфиев), 20 водоемов, 16 мостов, дамбы, мавзолеи. Ведется много реставраций старинных построек. Так, в числе заслуг Навои – восстановление Соборной мечети Герата XIII века. Интенсивное строительство влечет за собой расцвет зодчества, здания украшают вязью лучшие каллиграфы того времени.

Визирь развивает ремесла: ткачества, ковроделие, гончарное и ювелирное искусства. Герат превратился в процветающий культурно-ремесленный центр Востока. Ряд объектов, по сообщениям историков, визирь построил на собственные средства и совершил много благотворительных актов для бедняков: раздавал одежду, устраивал обеды для нуждающихся.

В биографии Навои много противоречий. Так, например, по-разному трактуются те или иные события в его жизни. Так, есть сведения о том, что, не выдержав груз дел государственных, чиновник подает в отставку и посвящает себя исключительно творчеству. Другие источники гласят, что, подав в отставку, Навои все же остается верным подданным султана при дворе и продолжает помогать ему в управлении страной.

Также известен факт назначения Алишера Навои наместником Астрабадской области Хорасана в 1487 году. Однако ряд экспертов трактуют это ссылкой в глухую провинцию на почве охлаждения между правителем и его верным визирем. Другие, напротив, представляют это решение в свете особого доверия султана к другу детства.

Так или иначе, в 1488 году поэт окончательно удаляется от государственных дел и поселяется в Герате, чтобы пестовать литературный талант.

Творчество

Известно творчество поэта на двух языках – тюркском под псевдонимом Навои (что в переводе означает "мелодичный", от слова наво – "музыка") и персидском под именем Фани (что значит "бренный"). За свою жизнь Навои написал свыше 3000 газелей (лирические стихотворения), которые потом были объединены в специальные сборники – диваны.

Самым известным произведением Навои является "Хамса", или "Пятерица" - собрание из 5 поэм, написанное автором как дань уважения творчеству классику персидской поэзии Низами Гянджеви, создавшему свою "Пятерицу" в XII веке.

В "Хамсу" Навои входят поэмы "Смятение праведных", "Лейли и Меджнун", "Фархад и Ширин", "Семь планет", "Стена Искандера", написанные в разное время. Первое произведение цикла поэт написал в 1483 году, его можно назвать социально-философским. Навои описывает события, происходящие в государстве: произвол знати, феодальные войны, угнетение бедных, а также дает этому моральную оценку.

В 1484 году автор пишет романтические поэмы "Лейли и Меджнун" и "Фархад и Ширин", используя мотивы народных сказаний. В этих произведениях поэт воспевает не только чувства влюбленных, но и проблемы религии, социального неравенства, бедноты. Также в этот период написана поэма "Семь планет", в которой в иносказательной форме автор критикует отдельных представителей правящего клана Тимуридов.

И, наконец, пятой поэмой стала "Стена Искандера" о жизни знаменитого полководца и завоевателя Средней Азии Александра Македонского, известного на Востоке как Искандер Зулькарнайн. Конец 80-х – начало 90-х годов отмечены работой над историческими трудами. Навои пишет "Историю правителей Аджама", "Историю иранских царей" и "Историю пророков и мудрецов" о прославленных деятелях Востока. Также поэт создает биографию своего учителя Джами - "Пятерица смятенных" (1492).

Как итог своего жизнеописания Навои составляет диван "Сокровищница мысли", в котором собраны четыре цикла: "Чудеса детства", "Редкость юности", "Диковины средних лет" и "Назидания старости". Это произведение, собравшее свыше 2600 газелей, считается ярким образцом лирики Навои, которое породило множество крылатых выражений, цитат и афоризмов. Высказывания Навои поражают красотой, поэтичностью и образностью.

"Огнем объяты небеса, тот факел - не зарница,

А пламя ясных глаз твоих - с ним солнцу не сравниться.

И как сгорает без следа от молнии солома,

Любовью я испепелен, душа моя дымится".

Не менее емко творчество Навои на фарси. Известны 3 сборника стихов на персидском языке: "Шесть необходимостей", "Четыре сезона года" и "Диван Фани". Последними произведениями Навои стали поэмы "Язык птиц" (1499), философско-аллегорическое произведение, и трактат "Возлюбленный сердец" (1500), воспевающий идеального, с точки зрения поэта, правителя.

Личная жизнь

Алишер Навои принадлежал к суфийскому ордену Накшбандия, был набожным человеком и добровольно принял аскезу – не был женат, не познал радость рождения детей. Как сказал о нем тимуридский поэт и правитель Захиреддин Бабур в эпической поэме "Бабурнаме":

Без сына, без дочери, без жены прошел он прекрасно свой путь в мире, одиноко и налегке".

Есть, впрочем, одна легенда о личной жизни поэта, которая гласит, что в юности Алишер Навои и Хусейн Байкара влюбились в одну и ту же девушку – Гули. Благородный Навои не мог сделать больно другу и уговорил красавицу стать женой Хусейна. Считается, что любовь к Гули поэт пронес через всю жизнь.

В своих же поэмах поэт осуждает одиночество и даже написал замечательные строки:

"Кто одиночества избрал себе судьбу -

Не человек: свою он обокрал судьбу.

Он и с людьми – один, все дни его горьки:

Слыхал ли кто хлопки единственной руки".

Алишера Навои современники называли человеком непростого характера, вспыльчивым и даже высокомерным.

Он был человеком в высокой степени тонкого ума и прекрасного воспитания, – характеризует Алишера Бабур, – и требовал, чтобы все люди вели себя так же, и потому ему трудно было с ними ладить".

Портреты поэта, по признанию историков, передают сущность характера литератора.

Смерть

Алишер Навои умер 3 января 1501 года в Герате, ослабев от долгой болезни. Перед смертью он отдалился от мирской суеты и жил отшельником в келье у мавзолея своего суфийского учителя.

Мужчина ушел, оставив после себя богатое литературное наследие: около 30 произведений - стихов, поэм, трактатов. Его труды переведены на десятки языков мира, а книги и рукописи хранятся в крупнейших библиотеках мира.

Памятники поэту установлены в Ташкенте, Москве, Баку, Шанхае, Вашингтоне и других городах мира. В 1991 году к 550-летию поэта была выпущена рублевая монета с изображением Алишера Навои.

Цитаты

Рука, пласты угля круша, становится черна,

Душа, с народом злым дружа, становится грязна.

Все отдать, себя лишая, - это щедрость свыше мер,

Сделать то же, только молча, - это мужества пример.

Два мира примирить в себе, о друг, нам не дано:

Две лодки схватишь за борта — потонешь все равно.

Слепец, кто вечности искал среди забот мирских,

Глупец, кто верности искал среди сердец людских.

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