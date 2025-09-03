Государства - члены ШОС высоко оценили председательство Китая - Ермекбаев
Фото: Синьхуа
Состоялся пресс-брифинг с участием члена Политбюро ЦК КПК Ван И и генерального секретаря ШОС Нурлана Ермекбаева.
Сегодня в Тяньцзине торжественно, успешно и продуктивно прошел саммит ШОС 2025 года. ШОС - это первая международная организация, названная в честь китайского города, создана с участием Китая и со штаб-квартирой в Китае. В течение 24 лет со дня основания ШОС придерживается шанхайского духа - взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию, поддерживая динамичный рост", - сказал Ван И.
Он добавил, что сегодня ШОС - это большая семья из 27 государств. Охват территорий включает Азию, Европу и Африку. Население стран ШОС составляет половину всего мира, а совокупный ВВП - четверть мировой экономики. Организация стала крупнейшей по численности населения, территории и потенциалу развития региональной структурой.
Тяньцзиньский саммит стал пятым саммитом ШОС под председательством Китая и крупнейшим за всю ее историю. Под руководством председателя Си Цзиньпина прошли заседания Совета глав государств и встреча в формате ШОС+ с участием 23 лидеров или представителей, а также 10 руководителей международных организаций. В духе дружбы обсуждались вопросы сотрудничества и развития", - сказал член Политбюро ЦК КПК.
По его словам, перед лицом новых задач председатель Си Цзиньпин выступил с программной речью, в которой подчеркнул важность приверженности:
- единству при сохранении различий,
- взаимной выгоде,
- открытости и инклюзивности,
- справедливости, прагматизму и эффективности.
Эти пять принципов обобщают опыт ШОС и намечают ориентиры будущего развития. Они придают новое содержание шанхайскому духу. Лидеры высоко оценили выступление.
Сегодня мир вступает в период турбулентности и перемен, глобальное управление находится на перепутье. На встрече ШОС+ председатель Си Цзиньпин представил инициативу по глобальному развитию, которая стала самым ярким моментом саммита. Он призвал обеспечить суверенное равенство, соблюдать международное право, укреплять многосторонность, внедрять человекоцентричный подход и формировать более справедливую систему глобального управления во имя общей судьбы человечества", - сказал Ван И.
Присутствующие лидеры поддержали эту инициативу. Международное сообщество также восприняло ее с признанием.
Основные итоги саммита
- Принята стратегия развития ШОС до 2035 года. В документе закреплено намерение государств-членов придерживаться шанхайского духа, развивать взаимовыгодное сотрудничество и вносить вклад в формирование многополярного мира. Стратегия задала ориентиры на ближайшие десять лет.
- Принято заявление о Второй мировой войне. В связи с 80-летием Победы и создания ООН страны ШОС подчеркнули вклад народов в антифашистскую борьбу. Было опубликовано заявление с призывом извлечь уроки из истории, отстаивать историческую правду и стоять на стороне справедливости.
- Подтверждена поддержка многосторонней торговой системы. Принято заявление в защиту ВТО-центричной системы и против односторонних мер, нарушающих международные правила.
- Открыты четыре центра по безопасности. Созданы: центр информационной безопасности, центр противодействия трансграничной организованной преступности, антинаркотический центр ШОС и единый координационный центр. Это серьёзный шаг в укреплении потенциала государств-членов по обеспечению региональной стабильности.
- Учрежден банк развития ШОС. Долгожданная инициатива, обсуждавшаяся более десяти лет, наконец реализована. Новый финансовый институт будет стимулировать инфраструктурные проекты и социально-экономическое развитие стран ШОС.
- Созданы шесть площадок практического сотрудничества. В Китае будут открыты три площадки по энергетике, зелёной промышленности и цифровой экономике, а также три центра по инновациям, образованию и профессиональной подготовке.
- Приняты шесть планов развития. Документы охватывают устойчивое развитие, энергетику, зеленую промышленность, цифровую экономику, научно-технические инновации и высококачественное экономическое сотрудничество.
- Принято решение о реформировании структуры ШОС. Партнеры по диалогу и наблюдатели объединены в категорию "партнеры ШОС". Это усилит институциональную основу организации.
В заключении Ван И от имени китайской стороны поблагодарил все страны-члены за поддержку, секретариат ШОС - за огромную работу, город Тяньцзинь - за вклад в подготовку, а жителей Тяньцзиня - за теплый прием почетных гостей.
В свою очередь Нурлан Ермекбаев отметил, что сегодняшний саммит завершил период председательства Китая. Однако активная работа продолжится, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул ряд долгосрочных инициатив и проектов.
Хотел бы подчеркнуть: в саммите участвовало большое количество партнеров и международных организаций, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Главной темой председательства Китая было устойчивое развитие. В рамках этого прошли форумы по сокращению бедности, цифровой экономике, образованию. На саммите Си Цзиньпин объявил о создании трех новых площадок и трех центров ШОС по образованию, инновациям, зеленой энергетике и подготовке кадров", - сказал генсек ШОС.
Также принята программа по противодействию экстремистской идеологии до 2030 года. Впервые официально учрежден банк развития ШОС - результат многолетних переговоров.
Нурлан Ермекбаев сообщил о предложенных инициативах: Бишкек выступил за создание общего научно-инновационного пространства, развитие диалога цивилизаций, продвижение искусственного интеллекта, запуск центра по водным проблемам, механизма помощи при чрезвычайных ситуациях.
Китай также объявил о грантах на социальные проекты, выделении кредитов через межбанковское объединение, открытии десяти мастерских "Лу Баня" в странах ШОС, проведении бесплатных операций по удалению катаракты и онкологических скринингов. Председательство переходит к Кыргызской Республике. Темой станет "25 лет ШОС - вместе на пути к устойчивому миру, процветанию и развитию". Столицей туризма и культуры ШОС определен город Чолпон-Ата (Кыргызстан)", - добавил генсек организации.
Он подчеркнул, что государства-члены высоко оценили председательство Китая. В 2026 году ШОС отметит 25-летие, и уже началась подготовка к этому событию.