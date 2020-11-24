Аким Мангистауской области ответил на критику строительства отеля в урочище Бозжыра

Актау. 23 ноября. Kazakhstan Today - Аким Мангистауской области Серикбай Трумов прокомментировал строительство пятизвездочного отеля в урочище Бозжыра, передает Kazakhstan Today.

Стоит отметить, что данный проект - огромная возможность, которая нам предоставляется. Крупный инвестор вкладывает большие средства в развитие туризма всей страны. Быть зависимым только от нефти на данном этапе уже не актуально. Как показывает опыт многих стран, мы можем поднимать нашу экономику, развивая туризм. Тем самым открываются пути для развития малого и среднего бизнеса, решения вопроса занятости среди местных граждан. Уважаемые граждане, журналисты, несомненно, я тоже патриот своей страны, я с трепетом отношусь к родной земле. Но я также буду рад, если наши граждане будут иметь хороший доход и тем самым улучшать свое благосостояние", - сказал глава региона.

Трумов отметил, что в текущем году в Мангистауской области наблюдается увеличение количества туристов, и "связано это в первую очередь с открытием пятизвездочного гостиничного комплекса".

Прибывшие гости, не ограничиваясь территорией отеля активно посещают природные достопримечательности Мангистау, многие особенно интересуются урочищем Бозжыра. К примеру, с августа по октябрь Бозжыру посетили около 2 тысяч человек. Предполагается, что в следующем году эта цифра вырастет в 5 раз", - уточнил аким.

По его словам, беспорядочное посещение уникальной местности туристами может нанести огромный ущерб природе. Поэтому необходимо построить дороги и в целом создать условия для для комфортного отдыха туристов.





Касательно этого проекта высказался и глава государства. Он выступает за развитие цивилизованного экологического туризма, что предполагает наличие соответствующей инфраструктуры, в первую очередь, комфортабельных отелей. Поэтому глава государства дал поручение правительству пересмотреть проект строительства гостиницы с учетом согласованного мнения общественных советов, экспертов-экологов и государственных ведомств", - сказал Трумов.

По его информации, идею строительства сафари-отеля на территории урочища Бозжыра предложили инвесторы, запустившие гостиничный комплекс Rixos.

На данном этапе проводится работа по созданию проекта. Инвестор предлагает построить отель на расстоянии в 2 километрах от так называемых "клыков". По готовности проект будет представлен на общественные слушания", - добавил аким.





Напомним, общественные деятели обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и акиму Мангистауской области Серикбаю Трумову с требованием присвоить урочищу Бозжыра и другим уникальным природным объектам статус "Государственный памятник природы" местного значения.









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