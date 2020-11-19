Проект пересмотрят, а не отменят: пресс-секретарь Токаева о проекте строительства отеля в урочище Бозжыра

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь главы государства Берик Уали вновь прокомментировал проект строительства отеля в урочище Бозжыра, передает Kazakhstan Today.

Вчерашний пост в Facebook по поводу поручения президента пересмотреть проект строительства отеля в местности Бозжыра вызвал широкий резонанс и ряд вопросов в средствах массовой информации и социальных сетях. В связи с этим считаю необходимым дать комментарий по данному вопросу. Развитие туризма в Мангистауской области является важной задачей правительства. Работа в этом направлении начата: построен пятизвездочный отель, планируется создать целую сеть комфортабельных гостиниц, что, безусловно, повысит туристическую привлекательность региона. Недавно представлен проект строительства гостиницы вблизи природного заповедника Бозжыра. К сожалению, туризм на данной территории развивается стихийно, без соблюдения природоохранных мер, что наносит серьезный ущерб этому уникальному месту", - написал Берик Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, президент выступает за развитие цивилизованного экологического туризма, что предполагает наличие соответствующей инфраструктуры, в первую очередь, комфортабельных отелей.

Поэтому глава государства дал поручение правительству пересмотреть проект строительства гостиницы, но это не означает отмены проекта. Речь идёт о подборе нового места для строительства отеля с учетом согласованного мнения общественных советов, экспертов-экологов и государственных ведомств", - уточнил пресс-секретарь.

Напомним: общественные деятели опубликовали открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и акиму Мангистауской области Серикбаю Трумову с требованием присвоить урочищу Бозжыра и другим уникальным природным объектам статус "Государственный памятник природы" местного значения. Также общественники предложили построить отели в таких населённых пунктах, как Кызылсай, Сенек или Бостан. Авторы обращения указали на то, что Бозжыра - это уникальный живой организм, хотя на первый взгляд он похож на пустынную степь.





Ранее в Минэкологии заявляли, что сейчас вопрос строительства гостиницы в местности Бозжыра не стоит - планируется строительство жилых пунктов, в которых туристы могли бы остаться на ночлег. В ведомстве также уточнили, что выделение земельных участков на строительные объекты на территории заказника не является компетенцией министерства.

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