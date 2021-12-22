Штрафы за незаконный сброс отходов выросли в пять раз - Минэкологии

НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК опубликовало Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан за 2020 год. Согласно документу, в 10 городах республики в 2020 году отмечался высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.



По данным наблюдений РГП "Казгидромет" за 2020 год, к высокому уровню загрязнения (ИЗА - 7-13) относятся: города Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент.



К повышенному уровню загрязнения (ИЗА - 5-6) относятся: города Риддер, Семей, Сарань, Талдыкорган, поселок Глубокое.



Низким уровнем загрязнения (ИЗА - 0-4) характеризуются: города Актау, Туркестан, Тараз, Петропавловск, Уральск, Павлодар, Кокшетау, Степногорск, Атбасар, СКФМ "Боровое", Щучинско-Боровская курортная зона, Костанай, Рудный, Жанаозен, Аксай, Кызылорда, Кульсары, Каратау, Экибастуз, Алтай, Аксу, Шу, Жанатас, Кентау и поселки Акай, Кордай, Торетам, Карабалык, Бейнеу, Январцево.



Отмечается, что высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах такими загрязнителями, как диоксид серы, сероводород, взвешенные вещества, обусловлен: 1) загруженностью автодорог городским транспортом, многокомпонентностью выхлопов бензинового и дизельного топлива автотранспорта; 2) рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий, результатом производственных процессов при сжигании продуктов промышленности является весь перечень вредных веществ, обуславливающих высокий уровень загрязненности воздуха; 3) низкой проветриваемостью атмосферного пространства населенных пунктов.



Как пояснили в ведомстве, высокое загрязнение (ВЗ) означает содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимально-разовую предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз. Экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) - содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимально-разовую предельно допустимую концентрацию в 20-29 раз при 19 сохранении этого уровня более 2 суток; в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более; в 50 и более раз при разовом обнаружении.



По данным РГП "Казгидромет", в 2020 году были зафиксированы 337 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 2 - экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха, из них: в Нур-Султане - 1 случай ВЗ; в Актобе - 26 случаев ВЗ; в Атырау - 161 случай ВЗ и 2 случая ЭВЗ (по данным постов компании NCOC), в Усть-Каменогорске - 7 случаев ВЗ, в Караганде - 65 случаев ВЗ, в Балхаше - 9 случаев ВЗ, в Жезказгане - 3 случая ВЗ; в Темиртау - 7 случаев ВЗ; в Актау - 58 случаев ВЗ.



В 2018-2020 годы наибольшее количество случаев ВЗ зарегистрировано в городах Атырау, Караганде и Актау. В 2020 году количество случаев ВЗ в Атырау снизилось до 161, в Актау, Актобе и Караганде количество случаев ВЗ увеличилось по сравнению с 2019 годом. В 2020 году в городе Атырау были зарегистрированы 2 случая ЭВЗ.



"Значительная часть населения Казахстана проживает в зоне непосредственного влияния вредных производственных факторов, основными из которых являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 2020 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составили 2441 тыс. тонн и их уровень по сравнению с предыдущим годом снизился на 1,7%. Основные объемы загрязняющих веществ были сформированы на территориях Павлодарской (723 тыс. тонн), Карагандинской (627,7 тыс. тонн), Атырауской (154 тыс. тонн), Актюбинской (135,1 тыс. тонн) и Восточно-Казахстанской (127,2 тыс. тонн) областей. Это обусловлено большой концентрацией промышленных предприятий в данных регионах", - говорится в докладе.



По данным Минэкологии, основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух РК, являются твердые вещества (пыль и зола), диоксид серы, окислы азота (в пересчете на NO2 ), окислы углерода, ЛОС, аммиак, сероводород.



По данным Бюро национальной статистики РК, в 2020 году в воздушный бассейн республики поступили такие специфические загрязняющие вещества, как свинец и его соединения в количестве 369,6 тонн, марганец и его соединения - 91,9 тонн, оксид меди - 424,9 тонн, кислота серная - 364 тонн, мышьяк - 27,3 тонн, хлор - 56,1 тонн, ртуть - 189 килограммов. Фактический выброс данных веществ не превышал объема установленных предельно допустимых выбросов (ПДВ).



По данным Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан, на контроле службы в 2020 году находились 1716 объектов, имеющих организованные выбросы в атмосферный воздух. В ходе санитарно-эпидемиологического мониторинга состояния атмосферного воздуха за 2020 год установлено, что по сравнению с 2019 годом произошел рост на 0,8% числа объектов, имеющих установленные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ). Так, из 1716 объектов, имеющих организованные выбросы в атмосферу, в 1657 или 96,6% (4 квартал 2019 года - 95,8%) объектах установлены СЗЗ нормативных размеров.



По данным территориальных департаментов Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК, в 4-м квартале 2020 года обнаружены 103 ингредиента, содержащиеся в выбросах стационарных и передвижных источников загрязнения, в том числе I-II классов опасности - 37 (4 квартал 2019 года - 103/37). Основными загрязнителями атмосферного воздуха населенных мест являются: пыль, диоксид серы, сернистый ангидрид, свинец, формальдегид, окись углерода, фосфорный ангидрид, фтор, водород, аммиак, окислы азота, стирол, сажа, фенол, сероводород, озон, бензин, дизельное топливо, серная кислота, толуол, ксилол, ацетон, фосфин и углеводороды С1-С19. Наибольшее количество ингредиентов содержится в выбросах промышленных предприятий, расположенных на территории таких промышленно развитых регионов республики, как Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Жамбылская области, в городах Алматы и Нур-Султане и в выбросах автомобильного транспорта.



Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в 2020 году на 0,37% ухудшились санитарно-химические показатели атмосферного воздуха. Нужно отметить, что по сравнению с прошлым годом в 4-м квартале ухудшились показатели качества воздуха в Акмолинской области - с 3,23% до 4,14%, Алматинской - с 0,92% до 2,08%, Западно-Казахстанской - с 0,51% до 1,02% и Нур-Султане - с 4,94% до 6,67%.



Улучшилось состояние воздушной среды населенных мест Актюбинской области - с 1,08% до 0,36%, Атырауской - с 0,61% до 0,1%, Жамбылской - с 2,03% до 0,63%, Карагандинской - с 5,0% до 2,65%, Костанайской - с 3,37% до 0,58%, Северо-Казахстанской - с 0,60% до 0,29%, Туркестанской - с 1,86% до 1,31%, Алматы - с 25,65% до 12,35%, Шымкента - с 3,41% до 0,85%.



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