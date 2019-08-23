Почти 200 килограммов рыбы погибло на озере Тулумбай в Северном Казахстане

Петропавловск. 22 августа. Kazakhstan Today - Почти 200 килограммов рыбы погибло на озере Тулумбай в Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

В Северо-Казахстанскую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира утром 20 августа 2019 года поступила информация о заморе рыб на резервном водоеме местного значения - озере Тулумбай, сообщила пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Осуществлен выезд комиссии в составе сотрудников инспекции, управления природных ресурсов и департамента экологии по региону. Обследована береговая линия водоема. Количество погибшей рыбы составило 185 килограммов. Видовой состав: разновозрастные караси, уточнили в ведомстве.

Сотрудники департамента экологии, ветеринарной службы и управления контроля качества безопасности товаров и услуг произвели отбор проб воды и снулой рыбы для лабораторных исследований и санитарно-химических анализов. Акимат провел сбор и утилизацию погибшей рыбы.

Информация о причине гибели рыб будет сообщена после предоставления результатов лабораторных исследований", - уточнили в Минэкологии.

Озеро Тулумбай расположено южнее села Богдановка в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области и является рыбохозяйственным водоемом местного значения. Основной вид рыбы - карась. Площадь водоема - 165 гектаров. Максимальная глубина на озере - 2,4 метра, средняя глубина - 1,8 метра.

В МВД причиной гибели рыбы в Урале назвали сброс в реку вод КГП "Атырау Су Арнасы" с повышенным содержанием хлора. Директор, его заместитель и начальник водоочистной станции КГП "Атырау Су Арнасы" признаны подозреваемыми по статьям УК РК "Загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение особо крупного ущерба окружающей среде" и "Уничтожение чужого имущества, причинившее особо крупный ущерб". Также в отношении руководителя предприятия дополнительно зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Халатность".

Кроме этого, Атырауская теплоэлектроцентраль признала вину в массовой гибели рыбы в Урале. Об этом рассказал начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Серик Жанузаков. По его словам, это уголовное дело уже прекращено, так как АТЭЦ признала свою вину и даже возместила убытки.

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