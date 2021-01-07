В 2020 году за нарушение экозаконодательства предприятия оштрафовали на 296 млн тенге

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - В 2020 году Минэкологии проведено более 800 проверок. Был выявлен 2441 факт нарушения экологического законодательства, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций по освещению мер по реализации поручений, данных в послании главы государства народу Казахстана.

Общая сумма наложенных штрафов составила 296 млн тенге. Вместе с тем было выдано предписаний на сумму более миллиарда тенге по возмещению экологического ущерба. Точную сумму назвать сложно, так как дела находятся в суде. После того, как выйдет решение суда, мы назовем точные данные", - сказал министр.

Напомним, 2 января 2021 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый Экологический кодекс. Согласно норме Экокодекса, вступающего в силу с 1 июля, "загрязнитель платит и исправляет", в случае нанесения вреда окружающей среде природопользователь обязан восстановить все до первоначального состояния. Кроме того, для решения вопросов загрязнения атмосферного воздуха, воды, земли, на предприятиях будут внедрены наилучшие доступные технологии. На первом этапе запланирован перевод на НТД 50 крупнейших предприятий промышленности, на которых приходится 80% загрязнения. Также 100% поступлений от платы за эмиссию будут направлены только на экологические мероприятия.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства