06.04.2023, 19:23 12626
На левобережье Астаны строительная компания выкопала 95 деревьев
Фото: сообщество Астана – Что? Где? Когда?
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Строительная компания выкопала 95 деревьев на левобережье Астаны. Об этом сообщили жители столицы в одном из сообществ в Facebook.
По словам очевидцев, на пересечении улицы Сыганак и проспекта Туран выкапывают взрослые деревья ради строительства многоквартирного дома. Автор публикации утверждает, что пешеходную зону также ликвидируют.
В комментарии к публикации ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" сообщило, что согласно типовым правилам содержания и защиты зеленых насаждений, утвержденным приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 235, по данному участку было выдано разрешение на пересадку зеленых насаждений ТОО "New Home Build" для приведения эстетического вида данного участка.
Согласно п. 29, 49 и 50 "Типовых Правил содержания и защиты зеленых насаждений" утвержденного приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 235, "Пересадка зеленых насаждений осуществляется в течение года с комом земли с соблюдением необходимых мер по их сохранению, защите и интенсивного ухода. В целях эффективной приживаемости деревьев лиственных и хвойных пород их пересадку проводят в период с наступления осени до ранней весны", "При пересадке деревьев физическими и юридическими лицами, компенсационная посадка не производится", "В случае если пересадка привела к гибели деревьев, устанавливается десятикратный размер компенсации, в соответствии с требованиями пункта 59 настоящих Типовых правил", - сообщили в ведомстве.
В управлении добавили, что согласно вышеуказанным правилам ТОО "New Home Build" осуществляет пересадку и несет гарантийные обязательства в течение трех лет. Деревья пересажены в ЖМ "Пригородный", а на данном участке будут высажены зеленые насаждения следующего вида: липа, сосна, вяз и многолетние декоративные цветущие кустарники.
Ранее сообщалось, что в Алматы весной высадят более 10 тысяч деревьев.
При этом, в Алматы ради возведения очередного ЖК под снос пошли сотни многолетних деревьев. Также сообщалось, что в Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы. В микрорайоне Нурлытау без разрешения вырубили 63 плодовых дерева, ущерб превысил 3,6 млн тенге.
В микрорайоне Казахфильм застройщики снесли сотни многолетних деревьев для строительства жилого комплекса. По словам местных жителей, вырубка была незаконной.
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07.04.2023, 16:17 1971
В Павлодарской области выставят блокпосты для защиты сайгаков
Специалисты будут следить за состоянием сайгаков в местах их скопления и миграции
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области 15 апреля запустят природоохранную акцию по защите сайгаков, в которой задействуют более 200 инспекторов в мобильных группах и выставят блокпосты в ареалах обитания степных антилоп.
По словам руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслана Тулепбаева, специалисты будут следить за состоянием сайгаков в местах их скопления и миграции, проверять объявления о скупе и продаже рогов и дериватов. Нарушителям грозит уголовная ответственность, информирует pavlodarnews.kz.
С 2019 года не было случаев браконьерства. За незаконное изъятие и добычу, перевозку мяса, рогов и дериватов сайгаков штраф от пяти до семи миллионов тенге и ограничение свободы от трех до десяти лет с конфискацией имущества", - сообщил Руслан Тулепбаев на брифинге в региональной службе коммуникаций.
В Павлодарской области сайгаки встречаются в Майском, Баянаульском районах, сельских зонах Экибастуза и Аксу. За год особей стало больше на 30% - более 20 тысяч.
По данным Минэкологии, более 90% всемирной популяции сайгаков обитает в Казахстане. В республике до 2024 года действует мораторий на отстрел парнокопытного. По последним данным, численность степных антилоп в стране достигла 1,3 миллиона особей.
Ранее в Казахстане прошла республиканская акция "Сайгак".
Широкомасштабная природоохранная акция проводится 2 раза в год - в период гона сайги с 1 по 31 декабря, также в период окота с 15 апреля по 15 мая.
06.04.2023, 17:05 14526
Дикие тюльпаны Казахстана под угрозой исчезновения - Ботсад Алматы
Фото: Тюльпан Борщова/vsegda-pomnim.com
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Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Дикие тюльпаны могут исчезнуть в Казахстане из-за бездумного отношения. Об угрозе исчезновения растения, ставшего родоначальником всех известных культурных видов тюльпанов, рассказали в Ботаническом саду Алматы.
К сожалению, сейчас в Туркестанской области сложилась критическая ситуация. Очевидцы засняли на видео факты бездумного отношения к этим растениям в дикой природе. А ведь это не только очень красивое, но также хрупкое и нежное растение. Именно тюльпаны флоры междуречья Урала и Волги стали родоначальниками практически всех культурных видов, в том числе - знаменитых голландских тюльпанов. Но, в отличие от культурных, дикие тюльпаны размножается в основном семенами, а не луковицами. Тюльпаны появились на территории современного Казахстана более 10 млн лет назад. В мире существует более 3000 сортов культурных тюльпанов. И большая их часть - "потомки" казахстанских видов растений", - говорится в информации на сайте Ботсада.
По данным сайта, всего в Казахстане произрастает 35 видов диких тюльпанов, и практически половина из них являются редкими и исчезающими. 18 видов этого рода занесены в Красную книгу Казахстана.
Государственной охраны требует тюльпан Грейга (Tulipa greigii), который называют "королем тюльпанов", ведь он является прародителем 300 современных сортов, а также тюльпан Регеля (Tulipa regelii) - самый редкий и необычный тюльпан Казахстана. Среди редких числится тюльпан Альберта (Tulipa alberti), тюльпан Зинаиды (Tulipa zenaidae), тюльпан Колпаковского (Tulipa kolpakowskiana) и другие уникальные виды тюльпанов", - отметили в ботсаду.
Там посетовали, что из-за желания сделать красивые фотографии, собрать букет или просто ради забавы люди срывают тюльпаны, не давая им возможность образовать семена. В результате нарушается естественное возобновление популяций, сокращается ареал произрастания этих растений. А так как большая часть дикорастущих тюльпанов размножаются не луковицами, а семенами, сорванный тюльпан пропадает безвозвратно.
В информации подчеркивается, что впервые сеянец тюльпана зацветает на 10-12 году жизни.
Призываем помнить, что, срывая дикий тюльпан, вы уничтожаете не только один конкретный цветок, но и целые поколения тюльпанов, которые могли бы вырасти из семян этого цветка", - отмечается в информации.
В ботсаду напомнили, что за уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Казахстана, предусмотрена уголовная ответственность.
339 статья УК РК предусматривает наказание за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, запрещенными к пользованию видами растений, а также за их незаконное приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. За это грозит штраф до 3000 МРП (9 189 000 тенге), либо нарушитель наказывается исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества", - уточнили в Ботсаду.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы. Помимо подснежников, на грани исчезновения крокусы и ирисы.
06.04.2023, 13:00 16936
Уровень загрязнения воздуха в Атырау остается критическим
Фото: Depositphotos
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Атырау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау содержание угарного газа в воздухе больше нормы в 130 раз, сообщает "Хабар 24".
По данным телеканала, станции по наблюдению показывают 672 миллиграмма на кубометр при допустимой норме 3-5 миллиграмм. Все дело в том, что ветер поменял направление со стороны моря на город и теперь весь дым идет в сторону Атырау.
Напомним, что уже четвертый день горят тростниковые заросли на побережье Каспийского моря. Площадь возгорания превысила 130 гектаров.
Еще одна причина высокого содержания углекислого газа - задымление на местном нефтеперерабатывающем заводе и сжигание газа на факеле Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. В Минэкологии назвали экологическую обстановку в городе критической.
05.04.2023, 08:39 29536
Министерство экологии назвало экологическую обстановку в Атырау критической
Фото: скриншот из видео @manarbek93
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Атырау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области уже третий день ведется борьба с возгоранием камыша. Кроме того, на двух крупных промышленных предприятиях произошли внештатные ситуации. Министерство экологии и природных ресурсов РК назвало экологическую обстановку в Атырау критической.
3 апреля произошло наслоение нескольких внештатных ситуаций, в том числе горение камыша в ГПР "Акжайык", задымление на ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" и сжигание газа на факеле на ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPl). Это все вкупе с неблагоприятными метеорологическими условиями и отсутствием ветра создало критическую экологическую обстановку", - сообщили в Министерстве экологии.
По данным ведомства, "на АНПЗ в результате нарушения технологического режима, а именно попадания жидкости в топливный газ, произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2, что вызвало задымление печи УЗК (Узел замедленного коксования). Начало задымления - 10.32, окончание задымления - 10.47".
Вместе с тем, на интегрированном газохимическом комплексе по производству полипропилена (ИГХК) ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPl) в 10.59 в связи с коротким замыканием на воздушной линии 220 кВ Л-2025 АО "KEGOC" произошла аварийная остановка генерирующих установок на ПГТЭС ТОО "KUS", что привело к нестабильной работе электрических приемников на ИГХК и произведению сброса давления на факел", - проинформировали в Минэкологии.
Отмечается, что на данный момент ведется работа по регистрации проверки в отношении двух предприятий в органах прокуратуры. Обстоятельства по двум фактам будут устанавливаться.
Вместе с тем, отмечаем, что экологические показатели предприятий, особенно АНПЗ, являются устойчиво неудовлетворительными. Так, систематически фиксируются нарушения экологического законодательства и сжигание газа на факелах. В прошлом году, за систематические нарушения Департаментом экологии по Атырауской области были направлены материалы в суд по приостановлению экологического разрешения АНПЗ. В этом году качественных улучшений мы не увидели. В связи с этим, предприятия должны взять вопрос улучшения своих экологических показателей на контроль и привести все в соответствие в кратчайшие сроки. По данному вопросу Министерством будет направлено письмо материнской компании АНПЗ и KPI - KazMunayGas совместно с Самұрық Қазына Өндеу", - подчеркнули в министерстве.
Ранее сообщалось, что из-за смога школьников и студентов в Атырау перевели на "дистанционку".
04.04.2023, 19:49 36221
В Актау эксперты из Росатома и стран СНГ обсудили вопросы ликвидации ядерного наследия
По предварительным оценкам, в государствах - участниках СНГ находятся более 40 крупных объектов ядерного наследия
Фото: исполнительный комитет СНГ
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Актау. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау состоялось выездное заседание экспертной группы по развитию технических решений и технологий базовой организации государств - участников СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), радиоактивными отходами (РАО) и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО), сообщает Исполком Содружества.
Встречу организовала топливная компания Росатома "ТВЭЛ", которая с 2021 года является Базовой организацией СНГ, а также является интегратором госкорпорации "Росатом" по выводу из эксплуатации и обращению с РАО. Принимающей стороной выступил Мангистауский атомный энергетический комбинат (ТОО "МАЭК").
Ключевым вопросом заседания экспертной группы стало обсуждение применяемых и разрабатываемых в странах СНГ решений и технологий по обращению с ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО, а также перспективные направления реализации совместных проектов по развитию технологического парка организаций-участников Базовой организации.
По предварительным оценкам, в государствах - участниках СНГ находятся более 40 крупных объектов ядерного наследия. В ноябре прошлого года мы инициировали разработку комплексной программы приведения в безопасное состояние объектов ядерного наследия в странах Содружества, находящихся на различных стадиях вывода из эксплуатации. На реабилитируемых объектах необходимо применять наиболее подходящие технологии и инженерные решения. Мы сформируем реестр технологий для применения на пилотных объектах Комплексной программы", - отметил директор программ по ВЭ АО "ТВЭЛ", заместитель председателя совещательного органа базовой организации государств - участников СНГ по обращению с ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО Эдуард Никитин.
В рамках встречи участники рассмотрели технологии вывода из эксплуатации исследовательских и промышленных уран-графитовых реакторов, а также хранилищ РАО.
Эксперты обменялись опытом по вопросам организации системы радиационного мониторинга, обеспечения радиационной безопасности при долговременном хранении РАО, переработке и обращению с твердыми и жидкими РАО, финальной изоляции отходов, эксплуатации контейнерного парка для транспортирования, хранения и захоронения РАО, используемого в странах-участниках СНГ.
Среди новейших технологий в области вывода из эксплуатации участники отметили мобильный лазерный комплекс для фрагментации радиационно загрязненного крупногабаритного металлического оборудования и установку сортировки радиационно-загрязненных грунтов FREMES. Обе технологии внедрены на Ангарском электролизном химическом комбинате (входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"), который является одним из центров компетенций Топливной компании по выводу из эксплуатации.
Для экспертов был организован технический тур на Мангистауский атомный энергетический комбинат, на площадке которого находится реакторная установка БН-350 (с 1999 года - в режиме вывода из эксплуатации).
Предусмотрены три этапа вывода из эксплуатации РУ БН-350, включая частичный или полный демонтаж оборудования, зданий, сооружений, захоронение радиоактивных отходов и реабилитацию территории. Сейчас выполняются мероприятия по первому этапу - обращению с отработавшим ядерным топливом, обращению с жидкометаллическим теплоносителем, жидкими и твердыми радиоактивными отходами реактора БН-350. Безусловно, мы рассматриваем опыт коллег из стран СНГ для решения этих задач", - отметил генеральный директор ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев.
Работа экспертных групп базовой организацией государств-участников СНГ ведется на постоянной основе.
Напомним, в прошлом году прокуроры предотвратили незаконное строительство полигона радиоактивных отходов в Мангистауской области.
04.04.2023, 16:10 38716
Пакеты выросли как грибы: замусоренную степь показал в соцсетях известный блогер
Разбросанный по степи мусор является следствием безразличного отношения не только чиновников, но и нашего общества к окружающей среде, считает общественник
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Актау. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Известный казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев показал на видео заваленную мусором степь в Мангистауской области.
Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баянды. Близ села расположен мусорный полигон, куда сбрасывается и сортируется бытовые отходы целого города Актау, так же самого густонаселенного района Мангистауской области (Мунайлинский район)", - пишет блогер.
По его словам, весь разбросанный по степи мусор является следствием безразличного отношения не только чиновников, но и нашего общества к окружающей среде.
Ведь подобного ужаса можно было бы избежать, если общественность была заинтересована и задавала бы правильные вопросы, куда девается весь бытовой мусор? Почему мусорный полигон не огорожен стеной? Почему не соблюдаются элементарные экологические нормы и требования? Почему на нашей с вами земле, на огромных территориях как грибы выросли целлофановые пакеты? Что с нами не так?", - задается вопросами общественник.
В комментариях люди пишут об эгоизме и равнодушии.
Проблема человечества, люди не думают о природе, только о себе - Эгоизм, последствия- изменение климата, природные катаклизмы. Коррупция - бич!";
Патриотизм" во всей своей красе";
Люди, что же вы делаете с планетой, ужасно осознавать какой вред от человека , не от животных именно от людей , но все же можно исправить , сколько безработных и кто хотел бы заработать можно организовать сбор мусора";
Печально. Но даже рядом с домами у мусорных контейнеров заметно, что люди безобразно относятся ко всему, что вне их дома. То, как выбросили мусор, уже беда! Начинайте сортировать мусор уже дома! Установите по всему городу сортировочные контейнеры! Люди ленивые, не желают отвозить куда-то мусор. Покупайте эко пакеты. Или хотя бы, как минимум используйте многоразово один пакет", - пишут пользователи.
Ранее сообщалось, что ущелье Кок-лай-сай возле Алматы заваливают мусором. Свалка образуется жителями садоводческих товариществ.
В мусорную свалку также превращается поселок в Алматинской области.
За организацию стихийных свалок под Астаной оштрафованы строительные компании.
В Карагандинской области из-за выброшенных на свалку синтетических мешков со свеклой погибли лошади. Животные съели свеклу вместе с мешками.
03.04.2023, 18:50 47411
На АНПЗ объяснили причину выбросов черного дыма в атмосферу
Произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2 на установке замедленного коксования
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Атырау. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате нарушения технологического режима, а именно попадания жидкости в топливный газ, произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2 на установке замедленного коксования (УЗК), сообщили в пресс-службе ТОО "Атырауский НПЗ".
Вследствие этого в 10.32 началось кратковременное задымление. К 10.47 задымление было полностью локализовано. Параллельно в 10.40 и 11.10 произошла посадка электроэнергии со стороны АО "KEGOK", что привело к отключению части динамического оборудования технологических установок ПАУ, ПГП с последующим их перезапуском", - добавили на предприятии.
Ранее в соцсетях появились видео, на которых заснят черный дым из факельного устройства предприятия.
03.04.2023, 12:55 50551
Смог в Атырау: школьников и студентов перевели на удаленку Дополнено
Фото: facebook/акимат Атырауской области
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Атырау. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Школьники и студенты Атырау сегодня учатся в дистанционном формате из-за накрывшего город смога, сообщили в акимате Атырауской области.
В связи с появлением смога и запаха от возгорания камыша в 30 километрах от села Дамбы, на территории ГПР "Акжайык", сегодня, 03.04.2023, все школьники и студенты города Атырау будут проходить обучение в дистанционном режиме. Дополнительная информация будет сообщена позже", - заявили в ведомстве.
В областном департаменте по ЧС сообщили, что 2 апреля 2023 года в 09.12 в в 30 километрах от села Дамбы, на побережье Каспийского моря, на территории ГПР "Акжайык", произошло возгорание камыша. Площадь горения составила 85 гектаров.
В настоящее время тушение пожара продолжается. В ликвидации возгорания задействованы 10 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области; 30 человек, 9 единиц техники, 2 лодки, 4 мотопомпы ГПР "Ак Жайык".
Тушение тростника усложняется сильными порывами ветра и заболоченной местностью. Угрозы распространения огня в населенные пункты нет.
Напомним, ранее жители Экибастуза пожаловались на накрывший город черный дым, из-за которого дома и автомобили были в копоти и золе. На ТЭЦ это объяснили сжиганием угольной пыли.
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