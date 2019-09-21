В Казахстане перестанут бесплатно раздавать пластиковые пакеты в супермаркетах

Нур-Султан. 20 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, председатель Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов и глава Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева заключили меморандум о сотрудничестве по вопросу введения платности на использование полиэтиленовых пакетов, передает Kazakhstan Today.

Целью соглашения является сокращение использования полиэтиленовых пакетов до 20 мкр и поэтапный переход на безопасные для окружающей среды виды упаковки, сообщила в Facebook пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева.

Она отметила, что один из способов сокращения полиэтиленовых пакетов - введение оплаты за них. Вместе с тем стороны должны будут совместно проработать вопрос по стимулированию развития производств биоразлагаемых органических упаковок.

В свою очередь, МЭГПР выработает консолидированную позицию по размеру утилизационного сбор для производителей (импортеров) полиэтиленовых упаковок. Как отметил министр Магзум Мирзагалиев, эта инициатива была также озвучена гражданами Казахстана, волонтерами, которые принимали участие в экологической акции "Таза Казахстан".

Активисты не раз озвучивали необходимость введения подобных механизмов для уменьшения оборотов полиэтиленовых пакетов, наносящих непоправимый урон экологии. Этот меморандум станет одним из первых шагов к этой цели", - говорится в сообщении.

По данным министерства, на территории РК ежедневно используются около 15 млн штук полиэтиленовых пакетов различных видов и плотности, которые в конечном итоге попадают в контейнеры с мусором. В частности, 11,2% от общего объема ТБО, поступающих на полигоны, составляют полимеры (пластмассы), включая полиэтиленовые пакеты.

Вместе с тем пресс-секретарь напомнила, что на сегодняшний день более 40 стран на разных этапах внедрили запрет на использование полиэтиленовых пакетов. К примеру, в Германии, Дании, Чехии, Узбекистане запрещена бесплатная реализация полиэтиленовых пакетов в розничной торговле, а в странах США, Китае, Италии, Австралии, Пакистане, Грузии, Кении и других введен полный запрет на использование, продажу, производство и импорт полиэтиленовых пакетов.

Изучив опыт международных стран и ситуацию на рынке Министерство экологии, геологии и природных ресурсов считает необходимым ввести поэтапный запрет на реализацию полиэтиленовых пакетов в Казахстане. В частности, отказ от бесплатной реализации полиэтиленовых пакетов, в рамках которого необходимо проводить информирование населения о вреде полиэтиленовых пакетов; введение расширенных обязательств производителей (импортеров) в отношении полиэтиленовых пакетов, предусматривающих взимание утилизационного платежа от производителей и импортеров; введение полного запрета на реализацию полиэтиленовых пакетов с 2025 года.

Как показывает международный опыт, введения платы за использование полиэтиленовых пакетов снижает их потребление до 30%. По информации МЭГПР, инициативу уже поддержали несколько крупных торговых сетей, которые в скором времени начнут ее использовать.

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