Депутат: Алматы стал зоной тихого экологического бедствия

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Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Депутаты сената предложили разработать комплексную программу оздоровления экологической обстановки Алматы и принять закон, направленный на превращение мегаполиса в зеленый и экологически чистый город. Соответствующий запрос на имя премьер-министра озвучила сегодня депутат Динар Нукетаева, передает Kazakhstan Today.

Экологические проблемы Алматы в настоящее время являются острейшими, город находится в числе самых загрязненных в мире. Алматы, по сути, стал зоной тихого экологического бедствия. Обобщенные данные свидетельствуют о сложном экологическом состоянии Алматы. Анализ атмосферы дает сведения об уровне ее сильной загрязненности. Сотни тысяч источников (имеется в виду теплоэлектроцентрали и промышленность) выбрасывают в воздух огромное количество вредных веществ, так как частичная очистка внедрена только на половине предприятий города. Особый вред наносится автомобилями, технические параметры по выхлопным газам большинства из которых не соответствуют требованиям по экологичности. Общее количество автотранспорта в Алматы на сегодняшний день составляет около 500 тысяч, к этому количеству надо еще добавить 250 тысяч транзитных автомобилей", - сказала Нукетаева.

Она отметила, что выхлопные газы автомашин дают основную массу свинца, износ шин - цинк, дизельные моторы - кадмий. Эти тяжелые металлы относятся к сильным токсикантам. Промышленные предприятия дают очень много пыли, окислов азота, железа, кальция, магния, кремния.

В целом на одного алматинца приходится несколько десятков килограммов вредных выбросов в год. Главными факторами, прямо или косвенно влияющими на экологию города, являются его территория и население. Город Алматы быстро растет, но в основном не "наружу", а "внутрь". Имеется в виду то, что город не столько разрастается по окружающей его территории, занимая все новые и новые площади, сколько происходит застройка тех его территорий , что раньше были отведены под парки, скверы, бассейны, фонтаны, площади и т.д.", - отмечается в запросе.

Депутат также указала на то, что население города стремительно увеличивается . Город изначально был предназначен для населения в 700 тысяч человек, по последним данным, в мегаполисе Алматы проживает свыше 2 млн жителей (официально на 1 ноября 2019 года - 1 млн 902 тыс. человек), средняя плотность населения составляет 2715,5 человек на 1 квадратный километр. При сохранении текущих темпов прироста населения в 2030 году число алматинцев может достичь 3 млн человек.

При этом заболеваемость алматинцев в среднем выше, чем в других регионах страны, поскольку такая экологическая ситуация вызывает рост распространения болезней органов дыхания, различные виды аллергии, сердечно-сосудистые заболевания. Каждый третий житель южной столицы страдает респираторным заболеванием. Каждый четвёртый - астматик. Каждый десятый - аллергик, отметила депутат.

Она также затронула проблему состояния водных ресурсов. Потребление растет, и водные ресурсы используются нерационально - более 20% воды уходит неиспользованной. Сточные воды города практически не подвергаются биологической очистке.

Зеленые насаждения занимают всего 30% площади города. Согласно Комплексному плану "Новый Алматы" на 2020-2024 годы, за пять лет планируется благоустроить 3 парковые зоны, 5 пешеходных зон, озеленить более 194 гектара земли.

Увы, этих мер будет явно недостаточно для решения вопроса озеленения города, тем более для роста новых саженцев деревьев необходим не один год. В целом снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ, минимизация и утилизация промышленных и бытовых отходов в Алматы становится одним из самых важных вопросов контроля экологии со стороны государства", - подчеркнула Нукетаева.

В связи с этим, по ее мнению, для устойчивого развития города необходим комплекс безотлагательных мер по снижению загрязнения окружающей среды, направленных на применение новых ресурсосберегающих технологий и малоотходного производства, массовое внедрение механизмов зеленых технологий.

Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем разработать специальную государственную комплексную программу оздоровления экологической обстановки города Алматы, в том числе принять соответствующий закон, содержащий нормы о превращении нашего южного мегаполиса в зеленый и экологически чистый город", - заключается в запросе.

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