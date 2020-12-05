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Казахстан и Россия приняли совместные программы по восстановлению экосистемы бассейнов Урала и Иртыша

04.12.2020 9424
Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в Москве во время встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым подписан ряд стратегических документов в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования, передает Kazakhstan Today.
 
В частности, стороны приняли Программу российско-казахстанского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал на 2021-2024 годы, сообщили в пресс-службе МЭГПР РК.
 
По словам Магзума Мирзагалиева, за последние годы наблюдается снижение стока воды в Урале, что привело к деградации пойменных нерестилищ и, как следствие, негативно отразилось на воспроизводстве осетровой породы рыб Каспийского моря.
 

Обмеление Урала является общей актуальной экологической проблемой наших стран. Эта ситуация в целом повлияла на ухудшение флоры и фауны бассейна реки. Поэтому, в целях смягчения последствий, необходим комплексный подход в регулировании речного стока, особенно в паводковый период. Уверен, принятая программа способствует достижению эффективных результатов в данном направлении и в целом позволит сохранить экосистему бассейна реки Урал", - подчеркнул глава Минэкологии.

 
По информации пресс-службы, программа по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал на 2021-2024 годы включает в себя разработку научно-обоснованных предложений по восстановлению экосистемы, инвентаризацию и выявление источников загрязнения, реконструкцию водопропускных сооружений, очистку и восстановление водных объектов бассейна. Кроме того, в рамках программы будет сформирован перечень мероприятий, направленных на оздоровление бассейна Урала.
 

Каждый пункт в программе является результатом комплексной и масштабной работы экспертов двух стран. Для ее принятия был сделан подробный анализ текущей ситуации и перспектив после ее реализации. Это огромная совместная работа. Считаем важным в этой сфере продолжение сотрудничества российских и казахстанских специалистов. Мы, в свою очередь, готовы и в дальнейшем прилагать усилия для достижения положительных результатов в улучшении ситуации в бассейне реки Урал", - добавил министр экологии Казахстана.

 
Кроме того, Казахстан и Россия приняли Программу сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Иртыш на 2021-2024 годы. Документ предусматривает комплекс мероприятий по решению актуальных вопросов: предполагается реконструкция водопропускных сооружений для улучшения водообмена в бассейне Иртыша, очистка и восстановление водных объектов, совместная работа экспертов двух стран по гидрохимическому и гидрологическому состоянию бассейна реки, просвещение, развитие волонтерства и другие мероприятия.
 
В рамках встречи также были обсуждены вопросы подготовки к XVII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств, проведение которого запланировано в 2021 году в Кокшетау.
 

Сегодня состоялась важная и конструктивная встреча. Казахстан и Россия являются стратегическими и надежными партнерами в различных сферах, в том числе и в решении экологических вопросов. Принятие Программ определяет широкий потенциал совместных действий, которые способствуют дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества и решению актуальных вопросов трансграничных рек", - сказал Магзум Мирзагалиев.

 
В свою очередь, Александр Козлов отметил, что двустороннее сотрудничество РК и РФ регулируется обширной договорно-правовой базой: между странами заключено более 300 договоров и соглашений, но в природоохранной сфере их почти нет. 
 

Подписание программ по сбережению трансграничных рек - это важный этап в наших отношениях, поскольку диалог об этом вёлся около 20 лет. И сдвинуть его с мёртвой точки стало возможным после договорённостей президентов России и Казахстана об активизации межстранового сотрудничества в природоохранной сфере. Сегодня на встрече присутствовали губернаторы субъектов, они рассказали о том, как на их территориях будут реализованы программы российско-казахстанского сотрудничества. Поскольку главная наша задача, помимо экологии, - это не навредить жителям приграничных регионов", - сказал он.

 
Ранее депутат сената РК Ляззат Рысбекова предложила принять ряд мер по решению проблемы обмеления реки Урал. В прошлом году международная геодезическая организация присвоила реке пятый, самый последний, уровень загрязнения, фактически признав ее непригодной для использования человеком. Кроме того, за последние пять лет Урал значительно обмелел и на сегодня уровень воды в нем достиг рекордного минимума.
 
Также в РК готовится программа по экологическому оздоровлению бассейна реки Урал, ряд мероприятий на ближайшие 3-5 лет, в том числе по сокращению антропогенного воздействия, сокращению сбросов, очистке прилегающей территории. 
 

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