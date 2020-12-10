Мамин рассказал о мерах по улучшению состояния экосистемы реки Урал

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин ответил на запрос депутатов сената парламента о сохранении экосистемы трансграничной реки Жайык (Урал), передает Kazakhstan Today.

По словам главы правительства, в рамках регулирования водных отношений между Казахстаном и Россией уже действуют совместная казахстанско-российская комиссия по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов (в ее рамках действует рабочая группа по бассейну реки Урал), смешанная казахстанско-российская комиссия по вопросам охраны окружающей среды, а также казахстанско-российская комиссия по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал.

Мамин напомнил, что совместная комиссия образована в рамках соглашения между правительствами Казахстана и России о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов от 7 сентября 2010 года. Заседания Совместной комиссии проводятся не реже одного раза в год, поочередно на территориях государств-сторон под председательством курирующих вице-министров.

В частности, на состоявшемся 22 октября 2020 года в городе Новосибирске заседании Совместной комиссии утверждена "Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Жайык, Ертис и другие)". Учитывая, что действующие комиссии активно принимают меры по решению вопросов трансграничного сотрудничества, в том числе и по реке Жайык (Урал), глава правительства отметил, что считает создание новой комиссии нецелесообразным.

Что касается проведения масштабного, тщательного и комплексного научного изучения учеными и экспертами реки Урал, причин ее обмеления; разработки системной международной программы, которая решала бы внутренние проблемы по бассейну реки Урал, премьер-министр сообщил, что 28 октября текущего года в формате видеоконференцсвязи состоялось второе заседание комиссии по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал). Был рассмотрен проект Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы в рамках реализации соответствующего Соглашения между правительствами РК и РФ.

Программа подписана 4 декабря текущего года в ходе встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Мазгума Мирзагалиева с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. В соответствии с программой будут выработаны научно-обоснованные предложения по восстановлению и сохранению реки, будет сформирован перечень мероприятий, направленных на оздоровление бассейна трансграничной реки Жайык (Урал), такие, как проведение инвентаризации и выявление источников загрязнения экосистемы бассейна реки, обмен информацией о гидрохимическом и гидрологическом состоянии бассейна реки, обмен информацией и выработка совместных рекомендаций по осуществлению государственного экологического контроля за предприятиями, оказывающими негативное воздействие на экосистему бассейна реки, реконструкция (модернизация) и строительство очистных сооружений, реконструкция водопропускных сооружений для улучшения водообмена, ликвидация (рекультивация) объектов, оказывающих негативное воздействие на экосистему бассейна реки, проведение комплекса мероприятий по лесовосстановлению, по восстановлению и сохранению биоразнообразия, в том числе ихтиофауны и другие", - говорится в ответе на запрос сенаторов.

Также сообщается, что в целях совместного решения вопроса повышения водности реки Жайык (Урал) достигнута договоренность с Федеральным агентством водных ресурсов РФ о проведении совместных исследований гидрологического режима реки Жайык (Урал) с последующей выработкой Комплекса мер по его улучшению.

Согласовано техническое задание на проведение данных исследований. В настоящее время эксперты сторон приступили к сбору данных и анализу гидрологических характеристик водных объектов в бассейне реки Жайык (Урал). Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, стороны договорились, что работы по проведению вышеуказанных исследований будут продолжены в 2021 году. В результате проведенных работ планируется выработать предложения по синхронизации режима водохранилищ в период половодья, с целью обеспечения максимальных расходов воды в период половодья. Данные меры позволят осуществлять природоохранные попуски, необходимые для затопления поймы, промывки нерестилищ и улучшения экологического состояния реки Жайык (Урал). При этом вопросы реализации предложений по включению реки Жайык (Урал) в Перечень водных объектов особого государственного значения, дополнительного забора воды, сбрасываемых обратно в реку Жайык (Урал) и финансирования отдельных проектов уполномоченными государственными органами будут проработаны в установленном законодательством порядке", - отмечается в ответе на запрос.

Глава правительства также сообщил, что мониторинг за состоянием качества поверхностных вод реки Жайык (Урал) на территории Атырауской и Западно-Казахстанской областей проводится РГП "Казгидромет" на 13 створах. Гидрохимические наблюдения ведутся по 51 показателю.

Мамин подчеркнул, что вопрос улучшения состояния экосистемы трансграничной реки Жайык (Урал) находится на постоянном контроле правительства.

Напомним, в Минэкологии рассказали , что готовится программа по экологическому оздоровлению бассейна реки Урал, ряд мероприятий на ближайшие 3-5 лет, в том числе по сокращению антропогенного воздействия, сокращению сбросов, очистке прилегающей территории.

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