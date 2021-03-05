Причину появления пены на горной реке Усек в Алматинской области выясняют экологи

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана сообщили об образовании пенной массы на горной реке Усек Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

В Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК поступило видеообращение от егерской службы Алматинской области. Сотрудниками службы было зафиксировано, что в Панфиловском районе вся вода в горной реке Усек покрыта слоем белой пены высотой более 10 сантиметров. На видео четко прослеживается, как мутная грязно-зеленая жидкость, проходя через водопад, превращается в пенную массу. По словам очевидцев, от реки идет резкий химический запах непонятного происхождения", - сообщили в пресс-службе Минэкологии.





Отмечается, что в срочном порядке в город Жаркент выехали специалисты департамента экологии по Алматинской области совместно с представителями акимата и природоохранной полицейской службой. По предварительным данным, сброс в русло реки Усек производит ТОО "Жаркентский крахмалопаточный завод".





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