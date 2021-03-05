Причину появления пены на горной реке Усек в Алматинской области выясняют экологи

В Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК поступило видеообращение от егерской службы Алматинской области. Сотрудниками службы было зафиксировано, что в Панфиловском районе вся вода в горной реке Усек покрыта слоем белой пены высотой более 10 сантиметров. На видео четко прослеживается, как мутная грязно-зеленая жидкость, проходя через водопад, превращается в пенную массу. По словам очевидцев, от реки идет резкий химический запах непонятного происхождения", - сообщили в пресс-службе Минэкологии.
Отмечается, что в срочном порядке в город Жаркент выехали специалисты департамента экологии по Алматинской области совместно с представителями акимата и природоохранной полицейской службой. По предварительным данным, сброс в русло реки Усек производит ТОО "Жаркентский крахмалопаточный завод".
Ранее павлодарские экологи обследовали реку Иртыш после появления информации о повышенном содержании ртути.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства