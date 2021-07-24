Мамин поручил ликвидировать несанкционированные свалки

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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике" при президенте Республики Казахстан. Рассмотрен ход реализации поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева о ликвидации действующих и недопущению образования новых стихийных свалок, которое было дано 10 июля на расширенном заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев доложил, что по состоянию на 19 июля космомониторингом выявлено 4763 несанкционированных мест размещения отходов, сообщает пресс-служба премьер-министра.

По итогам первого полугодия 2021 года в стране функционируют 2932 полигона твердых бытовых отходов (ТБО), из них лишь 509, или 17,36%, соответствуют экологическим и санитарным нормам. На территории страны работает 191 мусоровывозящая организация, на балансе которой имеются свыше 2 тысяч единиц специализированного автотранспорта.

В новом Экологическом кодексе, вступившем в силу 1 июля, предусмотрен ряд системных мер, а именно: введение уведомительного порядка в целях упорядочения и контроля деятельности мусоровывозящих организаций, а также оснащение мусоровывозящего транспорта спутниковыми навигационными системами (GPS).

Глава правительства поручил местным исполнительным органам рекультивировать не соответствующие экологическим и санитарным нормам полигоны ТБО, либо привести их в соответствие с установленными требованиями, а также создать инфраструктуру по переработке и захоронению строительных отходов.

Местным исполнительным органам поручено ликвидировать все выявленные космическим мониторингом несанкционированные свалки, совместно с МВД, МЭГПР, МИОР и общественностью провести рейды по выявлению стихийных свалок с привлечением к ответственности нарушителей.

Премьер-министр подчеркнул необходимость создания колл-центров в регионах на примере iKomek (Нур-Султан) по выявлению и ликвидации стихийных свалок.

Мамин поручил предусмотреть утилизацию строительных отходов при выдаче разрешений на строительство объектов, рассмотреть применение строительных отходов в уплотнении и рекультивации полигонов ТБО, а также в рекультивации исторических мест добычи основных полезных ископаемых.

Глава правительства отметил важность создания инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства по сбору и переработке строительных отходов, что сформирует условия для вывоза крупногабаритного и строительного мусора.

Напомним, ущерб от стихийных свалок в Казахстане превысил один миллиард тенге. В стране накоплено 31,9 миллиарда тонн отходов, из которых 125 миллионов тонн - твердые бытовые отходы. 22 июня Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан приступило к реализации межведомственного плана мероприятий по принятию системных мер по ликвидации и недопущению стихийных свалок вокруг населенных пунктов.

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