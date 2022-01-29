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Минэкологии планирует включить реку Жайык в перечень водных объектов особого значения

28.01.2022, 20:41 4936
Минэкологии планирует включить реку Жайык в перечень водных объектов особого значения
УРАЛЬСК. 28 ЯНВАРЯ - В ходе брифинга в СЦК вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов сообщил о проводимой работе по включению реки Жайык в перечень водных объектов особого государственного значения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сейчас мы ведем научное обоснование, чтобы реку Жайык включить в перечень водных объектов государственного значения, в которых есть особый режим хозяйственной деятельности. Соответственно к нему будет лучше отношение со стороны государства", - цитирует Кожаниязова портал "Мой ГОРОД".

 
Согласно водному кодексу Казахстана, водными объектами особого государственного значения признаются естественные природные объекты, "оказывающие доминирующее влияние на окружающую среду и экономику региона и требующие особого правового режима регулирования хозяйственной деятельности". Их перечень и особенности правового режима регулирования хозяйственной деятельности на них определяются правительством. В перечень входят Каспийское море, озера Балхаш и Зайсан, система озер Алаколь и река Иртыш.
 
20 декабря заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос касательно снижения уровня воды в реке Урал, сообщил, какие меры принимает правительство.
 

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Правила управления коммунальными отходами утвердили в Казахстане

27.01.2022, 17:45 10046
Правила управления коммунальными отходами утвердили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В Казахстане приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК утверждены правила управления коммунальными отходами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Раздельный сбор коммунальных отходов осуществляется по следующим фракциям:
 
  • "сухая" (бумага, картон, металл, пластик и стекло);
  • "мокрая" (пищевые отходы, органика и иное).
 
Сбор "сухой" фракции отходов может осуществляться путем организации стационарных и мобильных пунктов приема, в том числе через автоматические устройства для приема отходов.
 
Вывоз коммунальных отходов осуществляется по графику.
 

Для минимизации затрат на транспортировку коммунальных отходов принимается минимальная частота вывоза отходов, соответствующая при этом установленным санитарным и природоохранным требованиям", - сообщается в тексте приказа.

 
При этом, если отходы собираются раздельно, для каждой фракции устанавливается своя периодичность вывоза
 
Также в документе прописаны требования к субъектам предпринимательства, осуществляющим транспортировку ТБО. Они должны:
 
  1. использовать специально оборудованные транспортные средства для транспортировки ТБО;
  2. оборудовать эти транспортные средства спутниковыми навигационными системами, подключенными к ИС "Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов РК", а также постоянно поддерживать эти системы в рабочем состоянии;
  3. заключать договоры с собственниками ТБО;
  4. соблюдать требования действующего законодательства РК.

Кроме того, документ регламентирует управление разными видами коммунальных отходов: бумагой и картоном, пластиком, стеклянной тарой, ртутьсодержащими отходами.
 
Документ вводится в действие с 6 февраля 2022 года.
 
Полный текст документа можно посмотреть здесь
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили требования к раздельному сбору мусора. 
 

Аким Нур-Султана поручил завершить строительство ТЭЦ-3 в 2022 году

23.01.2022, 12:00 23551
Аким Нур-Султана поручил завершить строительство ТЭЦ-3 в 2022 году
Фото: сайт УВП Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 23 ЯНВАРЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил о том, что затянувшееся строительство ТЭЦ-3 завершится в текущем году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает официальный сайт столичного акимата, на своей странице в Instagram Кульгинов прокомментировал строительство объекта.
 

Учитывая, что в столице ежегодно строится более 3 млн квадратных метров жилья, а отопительный сезон длится порядка семи месяцев, необходимо увеличивать мощность тепловой энергии. ТЭЦ-3 - один из долгостроев города, строительство которого началось больше 10 лет назад. В прошлом году мы возобновили строительство ТЭЦ-3", - написал аким Нур-Султана.

 
Кульгинов заявил, что по поручению главы государства правительство выделило финансирование на строительство объекта. 
 

Сегодня в ходе рабочей поездки ознакомился с ходом строительно-монтажных работ ТЭЦ-3. Поручил подрядчику завершить строительство уже в этом году. На начало следующего отопительного сезона (осень 2022 года) мощность ТЭЦ-3 составит 240 гигакалорий в час. Уже в январе 2023 года - 360 гигакалорий в час (с ростом до 440 Гкал/ч). Мощность ТЭЦ-3 позволит охватить теплом 6,5 млн квадратных метров жилья", - рассказал аким.

 
Кульгинов добавил, что сейчас ведется проектирование трех газовых котельных. Их мощность составит почти 1600 гигакалорий в час, что превысит мощность ТЭЦ-3 более чем в 3,5 раза. Газовые котельные позволят дополнительно отапливать теплом более 22 млн квадратных метров жилья.
 

Кроме того, провели работы по модернизации существующих теплоэлектроцентралей: на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 водогрейные котлы перевели на газ, также продолжаем работы по газификации города", - написал аким столицы.


Ранее первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек проверял, как в столице проходят работы по переводу на газ столичной ТЭЦ-2. Он напомнил, что в результате газификации в Нур-Султане ожидается сокращение выбросов окиси азота и углерода, парниковых газов, будут полностью исключены выбросы угольной золы.
 

В Атырауской области от инфекционного заболевания гибнет домашний скот

19.01.2022, 20:47 32271
В Атырауской области от инфекционного заболевания гибнет домашний скот
АТЫРАУ. 19 ЯНВАРЯ - В селе Сагиз Кызылкогинского района, по словам фермеров, животные отказываются от воды, корма и резко теряют в весе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день в селе инфицировано около 90 голов крупного и более 100 мелкого рогатого скота. Ветеринары взяли необходимые пробы. Экспертиза выявила инфекционный ринотрахеит и вирусную диарею, сообщает "Хабар 24". 
 
В целях локализации очага заболевания в селе Сагиз ввели ограничения. Объявлен запрет на вывоз, продажу и убой скота. 
 

В связи с выявленным заболеванием в селе объявлено ограничение. На местах уже приступили к дезинфекционным работам. Проводится вакцинация здоровых и лечение больных животных, которое, кстати, даёт положительный результат. К этому часу нет ни одной головы павшего скота. В других населенных пунктах района заболевание не выявлено", - рассказал заместитель акима Кызылкогинского района Айдулат Кенжебеков. 


 

В горах Туркестанской области зацвели подснежники

16.01.2022, 10:46 42296
Фото: Facebook Бакытжана Кырыкбаева
ТУРКЕСТАН. 16 ЯНВАРЯ - Аномалию обнаружил директор филиала государственного природного парка "Сырдария-Туркестан" Бакытжан Кырыкбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кырыкбаев сфотографировал первоцветы в горной местности Боралдай и поделился снимками на своей странице в Facebook.
 

Правила учета домашних животных разработаны в Казахстане

05.01.2022, 11:04 56266
Правила учета домашних животных разработаны в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - На сайте открытых НПА опубликован проект приказа Комитета лесного хозяйства и животного мира "Об утверждении правил учета домашних животных и перечень домашних животных, подлежащих учету", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Домашние животные, включенные в перечень домашних животных, подлежащих учету, принадлежащие физическим и юридическим лицам на праве собственности и иных вещных правах, в том числе находящиеся в приютах для животных, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, зоологических питомниках, подлежат обязательному учету, а в случае смены владельца животного обязательному переучету в базе данных, предусмотренной правилами учета домашних животных, говорится в правилах.
 

Учет домашних животных осуществляется государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, физическими или юридическими лицами, осуществляющими лечебно-профилактическую предпринимательскую деятельность в области ветеринарии", - написано в документе.

 
Отмечается, что учет домашних животных производится на платной основе с использованием изделий (средств) учета домашних животных. Учет домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения, производится за счет бюджетных средств.
 
Владельцы домашних животных, для которых учет является обязательным согласно перечню домашних животных, подлежащих учету, обязаны произвести учет домашних животных в соответствии с настоящими Правилами до 31 декабря 2024 года. Владельцы домашних животных, для которых учет является обязательным согласно перечню, обязаны зарегистрировать их потомство в течение 3 (трех) месяцев. Домашние животные, включенные в перечень, подлежат обязательному учету лицами, осуществляющими учет, в базе данных по обращениям владельцев и (или) ответственных лиц.
 
Процедура учета домашних животных включает в себя:
 
1) предоставление владельцем и (или) ответственным лицом домашнего животного лицу, осуществляющему учет;
 
2) визуальный осмотр общего состояния здоровья домашнего животного и проверка на предмет наличия установленных изделий (средств) учета лицами, осуществляющими учет;
 
3) установка изделий (средств) учета лицами, осуществляющими учет;
 
4) включение сведений в базу данных;
 
5) присвоение индивидуального номера домашнему животному;
 
6) выдача паспорта учета.
 
Установка изделий (средств) учета лицами, осуществляющими учет, производится путем использования:
 
1) болюсов посредством введения в отдел желудочно-кишечного тракта животного;
 
2) чипов посредством их подкожного введения, которые должны соответствовать стандартам ISO 11784 и ISO 11785;
 
3) браслетов или ошейников либо шлейки;
 
4) электронной метки;
 
5) бирки по центру уха животного, не задев при этом вены;
 
6) татуировки. 
 
После установки изделия (средства) учета лицами, осуществляющими учет в течение дня, вносятся следующие сведения в базу данных:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца - физического лица или наименование владельца - юридического лица;
 
2) индивидуальный идентификационный номер владельца физического лица или бизнес-идентификационный номер владельца - юридического лица;
 
3) место жительства владельца - физического лица или место юридический адрес - юридического лица;
 
4) контактные данные владельца;
 
5) вид, кличка, порода, пол, окрас, дата рождения, возраст домашнего животного;
 
6) вид, номер и данные изделия (средства) учета;
 
7) индивидуальный номер домашнего животного;
 
8) информация о проведенных ветеринарных мероприятиях (осмотр, вакцинация, стерилизация и другие);
 
9) иные сведения.
 
Индивидуальный номер домашних животных состоит из двенадцати символов, которые имеют следующие обозначения:
 
1) первые два символа - литерный код Республики Казахстан - KZ (две заглавные латинские буквы);
 
2) третий символ - литерный код области, городов республиканского значения, столицы, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
 
3) четвертый символ - цифровой код собаки (1), цифровой код кошки (2), цифровой код других животных (3);
 
4) пятый символ - цифровой код мужского пола домашнего животного (1), цифровой код женского пола домашнего животного (2);
 
5) шестой и седьмой символы - цифровой код лица, осуществляющих учет, определяется местным исполнительным органом самостоятельно;
 
6) с восьмого по четырнадцатый символы - порядковый номер домашнего животного.
 

В случаях, когда количество домашних животных, подлежащих учету, превышает количество символов индивидуального номера домашних животных, допускается увеличение количества символов индивидуального номера домашних животных путем увеличения на один символ порядкового номера домашнего животного", - отмечено в проекте.

 
В случае гибели домашнего животного или смены владельца домашнего животного паспорт учета является недействительным с момента внесения соответствующих сведений в базу данных. 
 
В случае смены владельца домашнее животное подлежит обязательному переучету в базе данных лицом, осуществляющим учет по обращению нового владельца. Новый владелец предоставляет подтверждающие документы о праве собственности и (или) об иных вещных правах на домашнее животное.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, глава государства подписал закон "Об ответственном обращении с животными". 

Ранее зоозащитники написали президенту  обращение с просьбой наложить вето на законопроект о защите животных. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Активисты заверили, что ряд норм, которые ранее были согласованы с Минэкологии, "были кардинально изменены в худшую сторону".    
 

Жители Актау жалуются на запах газа: предоставлены результаты проб воздуха

31.12.2021, 20:07 73031
АКТАУ. 31 ДЕКАБРЯ - Пробы воздуха были отобраны в нескольких точках Актау. В ходе рейда был подтвержден неприятный запах. В настоящее время экологи пытаются установить источник запаха, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Специалистами отдела лабораторного аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области по жалобам жителей Актау 30 декабря проведены замеры атмосферного воздуха ГАНК-4 с устройством газоанализатора, метеометра МЭС-200а, сообщает "Лада".
 
Измерения проводились в 16, 17, 19 А, 22, 28 микрорайонах города и на территории производственной зоны.
 

В ходе рейда был подтвержден неприятный запах, в настоящее время выявляется его очаг. Сегодня специалисты вновь взяли пробы воздуха", - сообщили в департаменте экологии региона.

 

В Темиртау сняли на видео слив нечистот в водохранилище

29.12.2021, 19:04 79851
ТЕМИРТАУ. 29 ДЕКАБРЯ - 20 декабря темиртауский общественник Станислав Войцеховский записал на видео, как Самаркандское водохранилище загрязняется непонятными сточными водами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кому принадлежит труба, из которой льется грязная, вонючая жижа, неизвестно, сообщает портал EKaraganda.kz.
 

Я нахожусь в 10 метрах от трубы, которая пересекает канал "АрселорМиттал Темиртау", который идет от пруда-охладителя в одну сторону насосной станции, в другую - впадает в водохранилище. Вонь стоит неимоверная! Канализацией!" - говорит активист. 

 
По его словам, проблема он заметил еще четыре года назад. 
 

Два года назад мы сюда приезжали с директором областного департамента экологии Мусапарбековым Канатом. Он обещал разобраться, а воз и ныне там. Течет горячая, вонючая канализация. Это происходит не периодически, а постоянно", - рассказывает Станислав Войцеховский.

 
Грязная вода попадает в канал, который напрямую выходит в Самаркандское водохранилище. Активист говорит, что неподалеку находятся платные пляжи. 
 
После жалобы общественника сотрудники испытательной лаборатории департамента экологии по Карагандинской области взяли пробы воды в этом месте. Следов загрязнения канализационными стоками не обнаружили.
 

В ответ на публикацию в соцсетях от 20 декабря 2021 года незамедлительно был осуществлен выезд на отводной канал, впадающий в Самаркандское водохранилище для отбора проб воды из трубы, проходящей над каналом. Вода из выреза в этой трубе сбрасывается непосредственно в канал. По информации представителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции" Темиртау, принадлежность трубы не установлена. По другой информации, труба входит в систему ливневой канализации города Темиртау. На момент отбора проб никакого явного запаха на месте отбора не чувствовалось, вода из трубы была мутная, с явной примесью взвешенных частиц. Пробы воды отобрали и из канала, для сравнения. На сегодняшний день получены результаты испытаний проб. Согласно им, в пробе из трубы повышенное содержание взвешенных веществ и нефтепродуктов (2,3 ПДК), содержание других загрязняющих веществ не превышает ПДК для водоемов культурно-бытового назначения, по другой классификации не превышает качество воды 3 класса, кроме содержания нефтепродуктов (превышение в те же 2,3 раза). Информация в опубликованном видео не соответствует полученным результатам, вода не загрязнена хозяйственно-бытовыми стоками. В самом канале вода тоже чистая, включая содержание нефтепродуктов. Работа по данному вопросу будет продолжена", - сообщили в департаменте экологии Карагандинской области.

 
Известно, что прорезь в этой трубе заварили, и грязная вода больше не попадает в канал.
 
 
 

Брекешев рассказал Токаеву о предпринимаемых мерах по улучшению экологии

23.12.2021, 18:53 97246
Брекешев рассказал Токаеву о предпринимаемых мерах по улучшению экологии
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об основных итогах деятельности министерства за текущий год и перспективах развития, а также о ходе реализации поручений главы государства в рамках Посланий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сериккали Брекешев доложил главе государства о мерах, принимаемых для улучшения экологической ситуации в стране, а также планах по развитию водной отрасли, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
В рамках Национального проекта "Жасыл Казакстан" до 2025 года будут построены 9 водохранилищ в 6 областях с общим объемом 1,7 миллиарда кубометров. Предусмотрены меры по улучшению управления водными ресурсами и недопущению дефицита воды. В этом контексте предполагается усиление деятельности Комитета водного хозяйства, территориальных бассейновых инспекций.
 
Отдельное внимание было уделено вопросам развития геологической отрасли. Как сообщил министр, ведется работа по активизации государственного геологического изучения недр. Планируется изучить недра на площади порядка 684 тысяч квадратных километров. Будет создана Национальная геологическая служба.
 
Также Касым-Жомарту Токаеву рассказали о ходе исполнения его поручения по масштабному озеленению страны. По словам Сериккали Брекешева, в этом году посажено 130 миллионов деревьев на площади 62 тысяч гектаров, работа этом направлении продолжается.
 

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