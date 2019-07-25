Аким Карагандинской области призвал граждан к участию в работе "Зеленого совета"

Караганда. 24 июля. Kazakhstan Today - При аким Карагандинской области действует "Зеленый совет", в работе которого могут принять участие все неравнодушные граждане, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Экология для нашего промышленного региона - одна из самых острых проблем. Около 80% вредных выбросов приходится на два гиганта: "АрселорМиттал Темиртау" и "Казахмыс" - и три города области: Темиртау, Балхаш и Жезказган. Под моим руководством создан "Зеленый совет", в работу которого вовлечены неправительственные организации, независимые экологи и общественность. В работе совета могут принять участие все неравнодушные граждане", - сказал аким области Ерлан Кошанов, выступая на внеочередной 28-й сессии областного маслихата.

Он подчеркнул, что вопрос загрязнений в городе Темиртау стоит особо остро. В этой связи в городе разработан комплексный план, в котором предусмотрены конкретные мероприятия, определено финансирование и сроки реализации.

"После переговоров с "АрселорМиттал Темиртау" утверждена программа по улучшению экологической обстановки и модернизации предприятия до 2030 года. Реализация плана позволит снизить выбросы к 2023 году на 40%, а к 2026 году позволит достичь экологических норм уровня восточноевропейских стран", - сказал глава региона.

Также Ерлан Кошанов отметил, что большую ставку в решении экологических проблем власти региона делают на строительство магистрального газопровода . Он позволит перевести на газовое отопление 9 городов, 114 населенных пунктов и улучшит жизнь более 1 млн человек.

На сегодня завершено проектирование распределительных газопроводов по первому этапу для городов Караганды, Темиртау и Жезказгана. В ближайшее время в этих трех городах начнется строительство распределительных сетей", - уточнил аким.

Кроме того, в своем выступлении Ерлан Кошанов затронул вопросы благоустройства. По его словам, обновление дворовых территорий было разделено на три этапа. "В прошлом году отремонтировано 250 дворов, в этом году планируем привести в порядок еще 200. Думаю, акимы, депутаты, члены общественного совета должны лично выезжать в каждый двор и вести контроль за качеством работ. В этом плане нам дают хорошую обратную связь сами жители и СМИ", - подчеркнул глава региона.

Отметим, что аким Карагандинской области поддержал экологическую акцию #Birge #TazaQazaqstan, о которой на своей странице в Twitter объявил министр экологии Магзум Мирзагалиев. Субботник в поддержку акции в Караганде пройдёт 27 июля, сообщила ранее пресс-служба акима региона.

Премьер-министр принял участие в расчистке Кояндинского водохранилища. Этот челлендж - хорошее дело. Я тоже считаю, что нам нужно принять участие в акции. Нужно сделать природу чище", - сказал Ерлан Кошанов. Он поручил определить самые проблемные места в каждом городе и районе области.

Как сообщалось ранее, Комплексный план по оздоровлению экологии в Темиртау утвердили после выпадения черного снега . План включает мероприятия по снижению эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу крупными промышленными предприятиями. Предусматривается реконструкция и установка очистного оборудования, модернизация производства и другое.

До 2029 года "АрселорМиттал Темиртау" планирует выделить на мероприятия по улучшению экологии $2 млрд . 40% этих инвестиций потратят на экологические проекты, 60% - на модернизацию производства. Согласно разработанному плану, в 2023 году промышленные выбросы завода сократятся в два раза, далее еще через три года производство "АМТ" будет отвечать европейским требованиям.

Отметим также, что в регионе согласованы схемы газификации городов , определены очереди и первые пусковые комплексы: по Караганде - район Михайловки, Темиртау - район улицы Степана Разина, Жезказган - район Пристанционный и поселок Талап. На первом этапе газификации в области будет охвачено порядка 18 тыс. человек и 460 юридических лиц. Строительство газопровода начато в 2019 году.

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