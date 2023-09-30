29.09.2023, 17:51 10631
Минэкологии: Алматы - один из лидеров по вредным выбросам в атмосферу
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Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы является одним из лидирующих регионов по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий, заявил сегодня на встрече с общественностью города министр экологии Ерлан Нысанбаев.
Фактический объем выбросов загрязняющих веществ по стране за 2022 год в атмосферу составил порядка 2 314,8 тысячи тонн, что на 4% ниже аналогичного периода 2021 года. Тогда как за 6 месяцев этого года фактические выбросы предприятий на 6% превысили показатели аналогичного периода прошлого года", - сообщил на встрече Насынбаев.
Министр напомнил, что для решения экологических вопросов реализуются региональные дорожные карты.
В Алматы предусмотрено 21 мероприятие. В их числе: модернизация по переводу на газ ТЭЦ Алматинского энергокомплекса к 2026 году.
Реализация данных проектов позволит сократить выбросы на ТЭЦ-2 на 94%, с 38 до 2,7 тысячи тонн, на ТЭЦ-3 - на 83%, с 12 до 2,0 тысяч тонн", - подчеркнул глава ведомства.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. Читать:
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29.09.2023, 13:49 12656
Казахстан лишился 90 процентов популяции балобана
Также большая угроза нависла над степным орлом
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Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялась III Международная научно-практическая конференция "Орлы Палеарктики: изучение и охрана". Более 140 исследователей из 30 стран обсуждали современные проблемы изучения и сохранения пернатых хищников Палеарктики, обширного региона, к которому относится и Казахстан.
Конференция прошла по инициативе Российской сети изучения и охраны пернатых хищников (RRRCN).
Одним из приоритетных видов в программах Российской сети изучения и охраны пернатых хищников является сокол-балобан. Мы занимаемся изучением балобана еще с начала 90-х годов в России, до организации RRRCN. В Казахстане наша работа по изучению и мониторингу началась с 2003 года. Тотальное сокращение вида произошло уже к 2014 году. На данное время мы можем сказать, что Казахстан лишился 90 процентов популяции балобана. К примеру, самая крупная популяция на казахстанском Устюрте с 1600 пар в начале 2000 г. сократилась сегодня до 200-300 пар. Основная угроза на территории России и Казахстана - нелегальный отлов птиц. По нашим оценкам, ежегодно из наших стран вывозилось около 2-3 тысяч балобанов, с каждым годом эта цифра уменьшается, браконьеры переключаются на кречета, потому что ресурс балобана исчерпан", - рассказал идейный вдохновитель конференции и один из создателей RRRCN Игорь Карякин,.
Также большая угроза нависла над степным орлом. Этот вид фактически исчез на территории Европы. Если степной орел исчезнет и в Казахстане, то у вида не останется шансов на выживание. Крупным пернатым хищникам угрожают не только браконьеры. Большой ущерб их популяциям наносит энергетический сектор.
Основной причиной, вызывающей гибель птиц на ВЛЭ, является поражение электрическим током при контактах с наиболее часто используемыми изоляторами опор ВЛЭ средней мощности (6-10 кВт.), не обустроенными птицезащитными устройствами (ПЗУ)", - рассказал руководитель казахстанского общественного фонда "Центр изучения и сохранения биоразнообразия" Нурлан Онгарбаев.
26.09.2023, 10:05 37126
В перечень животных, подлежащих регулированию, включили сайгаков
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию.
Внесены изменения в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 258 "Об утверждении перечней видов животных, используемых в иных хозяйственных целях (кроме охоты и рыболовства), видов животных, не используемых в хозяйственных целях, но имеющие экологическую, культурную и иную ценность, видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности".
Согласно документу, в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию, включены:
- Волк
- Шакал
- Сайгак
- Ворон
- Большой баклан
- Змееголов (кроме арало-сырдарьинской популяции).
Напомним, в мае этого года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Кроме того, "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов заявил, что сайгак не был занесен в Красную книгу Казахстана.
Между тем, в Казахстане прогнозируют массовую гибель сайги.
25.09.2023, 13:25 46531
Массовая гибель кефали произошла в Атырауской области
Фото: Комитет рыбного хозяйства
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Атырау. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области в местности Севрюжья коса зафиксирована массовая гибель рыбы, сообщает Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Гибель рыбы обнаружили 18 сентября 2023 года при проведении рейдовых мероприятий сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции. Они оповестили местные исполнительные органы, рыбохозяйственные научные организации, ветеринарную службу области, департаменты экологии и полиции и природоохранную прокуратуру.
19 сентября текущего года сотрудники инспекции выехали для проверки информации. По прибытии на место факт гибели рыбы подтвердился. Погибла рыба одного вида - кефаль", - сообщается в информации.
Специалисты департамента экологии Атырауской области отобрали пробы почвы с составлением соответствующего акта. Однако из-за сильного разложения произвести отбор проб для лабораторных исследований не удалось.
Всю погибшую рыбу общим весом 1380 килограммов собрали для дальнейшей утилизации.
По предварительным данным, гибель рыбы произошла в результате сгонно-нагонных явлений в Каспийском море, в результате которых вода уходит на значительные расстояния от берега вглубь моря", - пояснили в комитете.
Там отметили, что на Каспийском море периодически наблюдаются сгонные явления, когда вода отступает на несколько десятков километров от берега (от 5 до 25 км) и рыба остается в углублении с небольшим объемом воды. Аналогичный факт был зафиксирован на Каспийском море в сентябре 2022 года.
Напомним, в июле мертвую рыбу обнаружили на берегу реки в Алматинской области. Местные жители считают, что рыба погибла из-за нехватки воды.
25.09.2023, 11:10 47616
Численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн особей
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам весеннего авиаучета этого года в конце апреля поголовье сайгаков в Казахстане достигло 1,9 млн.
Наибольшую численность по-прежнему демонстрирует уральская популяция: 1,1 млн особей. Вполовину меньше численность бетпакдалинской популяции: 745,3 тысяч особей. Устюртских сайгаков значительно меньше: 39,7 тысяч животных. По прогнозным данным МЭПР, в конце этого года, с учетом весеннего окота, общее поголовье увеличится до 2,6 млн животных", - сообщает energyprom.kz.
Отмечается, что рост популяции редких парнокопытных за последние несколько лет был внушительным. За период с 2017 по 2023 год численность сайгаков выросла в 12,6 раза. Ежегодный прирост держался в пределах 41-56%.
Сохранив и приумножив популяцию сайги, Казахстан внес значительный вклад в достижение целей устойчивого развития ООН по сохранению биоразнообразия", - подчеркнули аналитики.
Кроме того, Казахстан вошел в число 10 флагманских природоохранных инициатив, отмеченных ООН. За проект по сохранению степных и пустынных экосистем "Алтын Дала" и восстановление популяции сайгаков наша страна была признана государством, на которое нужно равняться в вопросах бережного отношения к редким и исчезающим видам.
Природоохранная инициатива "Алтын Дала" (ПИАД) стартовала больше 16 лет назад, когда из-за браконьерства степная антилопа в Казахстане была практически на грани вымирания, на тот момент сохранилось менее 50 тысяч этих животных. А ведь степи Казахстана - это наибольшая часть ареала сайгаков, здесь сосредоточено 90% мировой популяции этого парнокопытного. Все сайгаки в РК условно разделены на три популяции - по месту обитания. Самая крупная уральская популяция обитает в западном Казахстане, а во время миграции - в России. Бетпакдалинская популяция базируется исключительно в центральном Казахстане, устюртская - на территории одноименного плато и в Узбекистане. Совсем небольшая часть сайгаков обитает в Монголии", - сообщили аналитики.
По их данным, основная работа велась в двух направлениях: экологи неправительственных организаций, ПРООН, ПИАД со своей стороны активно работали над тем, чтобы признать около 5 млн гектаров земель, где живут сайгаки, особо охраняемыми природными территориями. Вторая линия работы, более опасная - непосредственно защита этих редких исчезающих животных от браконьеров. Ее ведут инспекторы территориальных инспекций и РГП "ПО "Охотзоопром". Результаты этой работы видны не только по сообщениям о поимке очередных охотников за сайгачьими рогами, но и в целом по росту популяции.
Благодаря колоссальным усилиям сотрудников Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), экспертов „ПО "Охотзоопром", территориальных инспекций и всем принятым ими мерам по охране сайгаков, активной общей работе по пропаганде их сохранения, популяция этих парнокопытных не только увеличилось в разы, но и к 2022 году достигла своего исторического максимума - 1,3 млн особей", - отмечают специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).
Сейчас в РК решают вопрос эффективной регуляции разросшейся популяции. Рассматриваются разные варианты: частичное изъятие, частичное одомашнивание и т.д. Финальное решение по вопросу максимально экологичной регуляции численности сайгаков пока не принято. Вопрос должен решаться с учетом лучших мировых практик и рекомендаций ООН.
Было бы очень хорошо, если бы удалось экстраполировать успешный опыт сохранения сайги на другие редкие и краснокнижные виды животных - например, архаров, джейранов и прочих", - добавили аналитики.
Ранее сообщалось, что "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов заявил, что сайгак не был занесен в Красную книгу Казахстана.
21.09.2023, 17:10 66676
В Мангистауской области биолог возмутился съемкой фламинго с дрона
Фото: Depositphotos
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Актау. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Биолог Адильбек Козыбаков возмутился съемкой фламинго с дрона в Мангистауской области.
Как сообщает lada.kz, стаю фламинго запечатлели на озере Караколь. Краснокнижных птиц удалось снять на видео местному блогеру. Пользователи Сети посчитали прилет птиц в этом году удивительно ранним. Однако местный биолог Адильбек Козыбаков пояснил, что фламинго посещают регион круглый год.
Также Адильбек Козыбаков подчеркнул, что подобные съемки должны пресекаться государственными органами. По его мнению, в настоящий момент соответствующие органы бездействуют.
Пару раз они отреагировали, наложили штраф и все, по их мнению, их ответственность на этом заканчивается. За повторное нарушение - никакого наказания. То есть любой, у кого есть дрон, может спокойно снимать краснокнижных птиц, отделавшись один раз штрафом. Все это приведет к непредсказуемым последствиям. Дронщики делают плохо не только фламинго, множество других, не менее важных для экосистемы птиц страдают от их действий", - заявил Адильбек Козыбаков.
Он подчеркнул, что съемка квадракоптером - всегда стресс для птиц.
Годом ранее был зафиксирован факт гибели нескольких фламинго - скорее всего, птицы погибли из-за усталости, которая в свою очередь появилась у них от перелетов с места на места, лишь бы улететь от дрона", - добавил Адильбек Козыбаков.
Напомним, в прошлом году в Актау сняли на видео огромную стаю фламинго.
20.09.2023, 15:26 73856
Камера запечатлела краснокнижных медведей в Жонгар-Алатауском нацпарке
Фото: pexels.com
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Талдыкорган. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Тянь-шаньские бурые медведи попали на камеру на территории Жонгар-Алатауского национального парка, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.
По информации комитета, за полгода в период с 6 апреля по 6 сентября в объектив попали пять взрослых особей тянь-шаньского бурого медведя и трое детенышей.
Тянь-шаньский бурый медведь занесен в Красную книгу Казахстана. В последние годы на территории Жонгар-Алатауского национального парка эти хищники стали встречаться все чаще. Согласно учетным данным, их численность увеличивается с каждым годом", - рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
18.09.2023, 16:47 90136
"Международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно мнению международных экспертов, численность сайгаков в Казахстане достигла численности, оправдывающей устойчивое потребительское и непотребительское использование, заявил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии Андрей Ким.
По результатам весеннего авиаучета уральская популяция сайгака составила 1 130 000 особей, а по Казахстану достигла 1 915 000 особей, сообщил Андрей Ким на брифинге в СЦК.
По прогнозным данным, в конце текущего года общая численность сайгаков с учетом окота составит порядка 2,6 млн особей", - сказал он.
Согласно мнению международных экспертов, численность сайгаков в нашей стране достигла численности, оправдывающей устойчивое потребительское и непотребительское использование. В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.
Дополнено 18.09.2023, 19.13
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов в ходе экспертного обсуждения ситуации с сайгаками на площадке СЦК рассказал, что крупные эпизоотии среди сайгаков были зарегистрированы на территории Казахстана в 1917-1918 годах, а также в 1927-1928 годах. Он добавил, что в ХХI веке также не обошлось без массового падежа уникальных животных. В 2003 году численность сайгаков упала до 20 тысяч особей.
В Казахстане были приняты беспрецедентные меры по сохранению популяции сайгака. При этом сайгак не был занесен в Красную книгу Казахстана. Во многом из-за способности в короткий срок восстанавливать и приумножать свое поголовье", - сообщил Константин Плахов.
Напомним, в 2014 году экс-министр окружающей среды и водных ресурсов РК Нурлан Каппаров заявил, что о поголовье этого редкого вида животных у нас растет довольно быстро. И если так пойдет и дальше, то скоро диетическое мясо мы сможем поставлять в лучшие рестораны мира, информирует телеканал КТК.
В какой-то момент мы можем даже перейти на то, что это можно будет уже как бизнес поставить, когда будет достаточное поголовье, часть продукции может поставляться на рынок", - сообщил он.
В мае этого года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн. В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Между тем, в Казахстане прогнозируют массовую гибель сайги.
16.09.2023, 18:06 100686
В Акмолинской области, запутавшись в проволоке электропастуха, погиб олень
Фото: ГНПП Бурабай
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Кокшетау. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вблизи территории Катаркольского лесничества в Акмолинской области погиб олень, запутавшийся в проволоке электропастуха.
15 сентября на территории Бурабайского района Акмолинской области была обнаружена туша асканийского оленя. Олень погиб от удушья, запутавшись в проволоке так называемого электропастуха - ограждения для отпугивания диких животных, принадлежащего частному фермерскому хозяйству", - приводит сообщение нацпарка "Бурабай" издание 716.kz.
В пресс-службе отметили, что данный участок не относится к территории ГНПП "Бурабай". Расследованием занимаются сотрудники отдела полиции Бурабайского района.
В мае в ГНПП "Бурабай" сообщили, что численность асканийского оленя в Боровом превысила полторы тысячи.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?