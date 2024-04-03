До 78 выросло число погибших тюленей на побережье Каспия

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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане резко уменьшилась доля переработки и утилизации промышленных отходов. Судя по данным из отчетных документов национального проекта "Зеленый Казахстан", по итогам 2023 года этот показатель составил всего 30,4%. Это более чем на 10 процентных пунктов меньше, чем годом ранее, сообщает - В Казахстане резко уменьшилась доля переработки и утилизации промышленных отходов. Судя по данным из отчетных документов национального проекта "Зеленый Казахстан", по итогам 2023 года этот показатель составил всего 30,4%. Это более чем на 10 процентных пунктов меньше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz





При этом по плану Министерства экологии и природных ресурсов РК доля переработки промышленных "хвостов" и выбросов к концу 2023 года должна была дойти до отметки в 42%. В итоге этот индикатор целей устойчивого развития откатился до уровня 2017 года.





Судя по динамике образования промышленных отходов, последние годы демонстрируют растущий тренд. По информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2022 году в стране было образовано 888,1 млн тонн различного производственного мусора - на 20,5% больше, чем в 2017. В целом в стране накоплено около 32 млрд тонн промышленных "хвостов". Эти данные были озвучены в начале марта депутатами сената РК.





В связи с тем что Минэкологии еще не опубликовало информацию о физических объемах образования промышленных отходов и их переработки за 2023 год, пока нельзя говорить о причинах такого резкого снижения показателя ЦУР. Либо они связаны с количественным уменьшением тоннажа переработки и утилизации, либо объем ресайклинга остался прежним, но на фоне выросших отходов его доля стала ниже.