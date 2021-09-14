Экологи вывозят из горных районов Алматы стихийно сваленный строительный мусор

АЛМАТЫ. 13 СЕНТЯБРЯ - Представители Экологического общественного союза разобрали стихийную свалку строительных отходов на горных территориях близ Алматы, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY.

С территории приблизительно в 100 квадратных метров нами было вывезено около 15-18 кубических метров отходов. Работа была проведена в рамках нашего проекта "Генеральная уборка", профинансированного посольством Франции в Казахстане", - сообщила руководитель общественного объединения Ася Гейдт.

Территория была очищена от бетонного крошева, остатков кирпича и кафельной плитки, композитных и полимерных материалов, таких как ламинат, плинтусы, пенопласт, плиты OSB, строительные мешки и так далее, металлические изделия. Также на свалке были бытовые отходы: пластиковые бутылки и алюминиевые банки, пакеты и отработанные газовые баллончики.

Нами планируется провести еще доочистку данной территории вручную от мелких бытовых отходов и, возможно, удастся охватить уборкой еще один небольшой участок. Однако это - капля в море. Таких участков и стихийных свалок в наших горах огромное количество", - отметила Ася Гейдт.

Представители ЭОС провели теоретические подсчеты: на приведение предгорных районов в девственное состояние потребуется немаленький бюджет.

Точных данных нет, но по картографической информации такого типа предгорные районы занимают приблизительно 1/6 часть города, возможно, несколько меньше. Это около 100 квадратных километров. Если предположить, что в среднем везде на этой площади ситуация такая же, как на нашем маленьком участке, то только на очистку от мусора этих территорий может понадобиться около 100 млн тенге, 2500-3000 часов непрерывной работы спецтехники и 5000-7000 часов "ручной" работы: сбор мусора руками, граблями, лопатами, сортировка бытовых отходов от строительных. И это не включая работ по восстановлению и рекультивации почв, которые были незаконно вывезены или загрязнены складированием и сжиганием (что тоже часто встречается) различных отходов, в том числе и токсичных, тогда как рекультивация почв требует огромных денег и времени", - рассказала руководитель ЭОС.

Представители ЭОС подчёркивают, что данные расчеты не являются точными и сделаны навскидку по аналогии с проведенными работами, однако наводят на определенные выводы.

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