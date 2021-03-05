Экологи выясняют причину появления белой пены на реке Усек в Алматинской области

Талдыкорган. 4 марта. Kazakhstan Today - В город Жаркент выехали специалисты департамента экологии по Алматинской области для выяснения причин появления белой пены на реке Усек, передает Kazakhstan Today.
Сотрудники Егерской службы Алматинской области сообщили, что в Панфиловском районе вся вода в горной реке Усек покрыта слоем белой пены высотой более 10 сантиметров.
В срочном порядке в город Жаркент выехали специалисты департамента экологии по Алматинской области совместно с представителями акимата и природоохранной полицейской службой", - проинформировали в пресс-службе Комитета экологического регулирования и контроля РК.
В ведомстве заверили, что более подробная информация будет предоставлена в самое ближайшее время.
Напомним, летом прошлого года одна из горных рек Алматы покрылась клубами белой пены. Результаты анализа воды не выявили превышений предельной нормы веществ по Единой классификации качества воды.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства