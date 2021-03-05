Экологи выясняют причину появления белой пены на реке Усек в Алматинской области

Талдыкорган. 4 марта. Kazakhstan Today - В город Жаркент выехали специалисты департамента экологии по Алматинской области для выяснения причин появления белой пены на реке Усек, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники Егерской службы Алматинской области сообщили, что в Панфиловском районе вся вода в горной реке Усек покрыта слоем белой пены высотой более 10 сантиметров.

В срочном порядке в город Жаркент выехали специалисты департамента экологии по Алматинской области совместно с представителями акимата и природоохранной полицейской службой", - проинформировали в пресс-службе Комитета экологического регулирования и контроля РК.

В ведомстве заверили, что более подробная информация будет предоставлена в самое ближайшее время.





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